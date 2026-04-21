Magistrado gaúcho é selecionado para atuar na Corte Interamericana de Direitos Humanos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O juiz Gilberto Schäfer, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), está entre os três brasileiros selecionados para atuar na Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). O magistrado integrará o Programa de Cooperação da Corte e atuará diretamente na sede do tribunal internacional, em San José, na Costa Rica.
A iniciativa foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de fortalecer a formação em direitos humanos e ampliar o diálogo entre o Judiciário brasileiro e o Sistema Interamericano. O projeto viabiliza um termo de compromisso firmado entre o CNJ e a Corte IDH para capacitação e apoio institucional, focando no aprimoramento do Poder Judiciário e no intercâmbio de boas práticas jurisdicionais.
Os magistrados selecionados atuarão por até dois anos na sede da Corte, colaborando em atividades de assessoramento e apoio técnico. Além de Gilberto Schäfer, foram escolhidas as juízas Flávia Martins de Carvalho, do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), e Ana Inés Algorta Latorre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).