Loja de decoração terá pontos de descarte de eletroeletrônicos; veja em quais shoppings da Capital

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Uma das maiores lojas de casa e decoração do país, a Camicado, firmou uma parceria com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) para oferecer pontos de descarte correto de pequenos aparelhos eletroeletrônicos em cinco unidades no Rio Grande do Sul e em São Paulo.
No Rio Grande do Sul, os coletores estão disponíveis nos shoppings Barra Shopping Sul, Praia de Belas e Iguatemi, em Porto Alegre. Em São Paulo, a iniciativa contempla os shoppings Anália Franco e Morumbi.
Segundo a empresa, a ação busca facilitar o acesso dos consumidores a locais seguros para a entrega de itens que, embora sem uso, exigem destinação adequada.
Após o recolhimento pelas lojas, os materiais seguem para o sistema de logística reversa da Abree, que os transporta para recicladores homologados. No processo, os resíduos passam por triagem para o reaproveitamento de metais, plásticos e placas como matéria-prima. Itens sem possibilidade de reutilização recebem tratamento específico, seguindo as normas ambientais brasileiras.
O que pode ser descartado:
- Eletroportáteis: Liquidificadores, batedeiras, sanduicheiras, grills pequenos, cafeteiras, ferros de passar, torradeiras e mixers.
- Informática e Acessórios: Teclados, mouses, pen drives, fones de ouvido, cabos elétricos/USB, carregadores, fontes e adaptadores.
- Comunicação: Celulares, smartphones e telefones sem fio.
- Diversos: Controles e pequenos aparelhos eletrônicos quebrados ou sem uso.