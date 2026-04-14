Livro retrata os 40 anos de jornalismo investigativo de Humberto Trezzi

A obra, publicada pela Carta Editora, está em fase de pré-venda. Carta Editora / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O premiado jornalista do Grupo RBS Humberto Trezzi lançará em 27 de maio no Espaço Amélie, em Porto Alegre, o livro CRIME S.A. – 40 anos de investigação jornalística.

A obra, publicada pela Carta Editora, está em fase de pré-venda e seleciona 11 temas que foram pautas de reportagens investigativas realizadas durante suas quatro décadas de atuação como repórter do jornal Zero Hora e do Grupo de Investigação (GDI) da RBS.

O jornalista conta que levou três meses para produzir o livro:

— Eu fiz a obra porque me dei conta de que várias histórias que comento com colegas não existem mais. Foram impressas em papel, inexistem links a respeito delas, só permanecem em coleções emboloradas de jornais em museus que pouca gente visita — explica Trezzi.

Ao longo de 232 páginas, o livro apresenta investigações sobre crimes, golpes, esquemas de corrupção e fraudes, revelando o dia a dia nas ruas em busca de fontes e informações, além de relatar os perigos aos quais o repórter e sua equipe se expuseram.

— Alguns dos capítulos envolvem três ou quatro reportagens sobre o mesmo tema. É o caso da pirataria de cigarros falsificados ou dos desmanches de veículos. Juntei várias que produzi e fiz o making of. Roubo de fios, escolas inacabadas, suspeitas na coleta de lixo... foram várias — conta o autor.

Para o jornalista, o processo foi como revisitar o passado:

— É indescritível, um verdadeiro túnel do tempo. Teve uma história em que fiquei hospedado na casa de um repórter paraguaio que viveu mais de 25 anos sob escolta... não tem como esquecer.

A obra pode ser adquirida, em pré-venda, diretamente pelo link da editora.

Sobre o autor

Trezzi é formado em Jornalismo pela PUCRS e atua no jornalismo desde 1984. Além de cobrir pautas policiais e de segurança em níveis estadual e nacional, produziu reportagens em zonas de conflito e países como Paraguai, México, Equador, Colômbia, Angola, Timor Leste, Haiti, Egito, Líbia, Chile, Argentina e Uruguai.

Trezzi é formado pela PUCRS e atua no jornalismo desde 1984. Duda Fortes / Agencia RBS