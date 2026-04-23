Itália no lugar do Irã na Copa do Mundo? O que se sabe sobre a proposta do governo Trump

Copa do Mundo será sediada nos EUA, no Canadá e no México. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma proposta incomum chamou a atenção nos últimos dias: um integrante do alto escalão do governo de Donald Trump sugeriu à Fifa a substituição da delegação do Irã pela seleção italiana na Copa do Mundo de 2026.

A ideia partiu do enviado especial dos Estados Unidos para Negócios Globais, Paolo Zampolli, que confirmou a sugestão ao jornal britânico Financial Times:

— Confirmo que sugeri a Trump e a Infantino que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo. Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos EUA. Com quatro títulos, eles têm o pedigree necessário para justificar a inclusão.

Segundo o Financial Times, a proposta de Zampolli teria como objetivo reduzir tensões diplomáticas entre Washington e Roma. Recentemente, a primeira-ministra Giorgia Meloni criticou Trump após declarações polêmicas do presidente americano sobre o papa Leão XIV.

Oficialmente, a Fifa não comentou o assunto.

Repercussão na Itália

A notícia não foi bem recebida no país. O ministro da Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, classificou a proposta como “vergonhosa”. Já o ministro do Esporte, Andrea Abodi, rejeitou a ideia:

— Primeiro, não é possível; segundo, não é apropriado... Você se classifica em campo — declarou ao jornal francês La Presse.

O presidente do Comitê Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, também discordou, afirmando que se sentiria “ofendido” com um convite nessas condições. A Itália, tetracampeã mundial, não obteve a vaga em campo para o torneio.

O Irã participará da Copa?

É incerta a participação do Irã na Copa. As dúvidas começaram em março, com o aumento das tensões no Oriente Médio. A federação teme pela segurança de jogadores e comissão técnica, já que boa parte dos jogos será nos EUA.