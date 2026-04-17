Irã x EUA: décadas de história ensinam que não se pode cantar vitória antes do tempo 

Destruição em Nabatieh, no Líbano. IBRAHIM AMRO / AFP

Os Estados Unidos se acostumaram com guerras-relâmpago, do tipo "decapitação do regime". Foi assim no Afeganistão e no Iraque. Donald Trump é um fã desse tipo de ação "blitzkrieg" do século 21.

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Contudo, a Venezuela já havia sinalizado que a neutralização do líder não resulta, necessariamente, em mudança de regime. Ao se meter no Irã, o presidente americano imaginou um sucesso instantâneo. Ainda mais que, no primeiro dia da guerra iniciada em 28 de fevereiro, os americanos mataram o líder supremo aiatolá Ali Khamenei e boa parte da cúpula do regime. Mas a esperada revolta da população não veio, o governo mostrou-se resiliente, descentralizou o comando e fez o mundo prender a respiração — e o bolso — ao transformar o Estreito de Ormuz em arma de guerra.

Trump, que tinha pressa para acabar com o regime passou a ter pressa para acabar com a guerra, antes que fosse tarde demais para quem enfrentará, daqui sete meses, as eleições decisivas sobre seu futuro político: soldados americanos voltando dentro de caixões, pilotos ejetando de caças abatidos nos céus do Irã, inflação em casa, preço do barril de petróleo nas alturas.

Não, o Oriente Médio não é para amadores ou principiantes. Um amálgama de complexidades políticas, rixas ancestrais, traições, instrumentalização religiosa, desejos de vingança e reparação e ódios históricos tornam essa região do planeta a mais instável do planeta.

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Trump, com a mesma pressa que tinha para acabar com o regime iraniano, agora, tem pressa para anunciar uma paz a qualquer custo: isso explica, em parte, as postagens frenéticas nas últimas horas em sua rede social particular, atropelando a razão e antecipando movimentos que serão feitos à mesa de negociações. Entre as frases assoberbadas certamente está seu anúncio de que o Irã teria prometido nunca mais vai fechar o Estreito de Ormuz. Falta, talvez, combinar com os russos... digo... chineses.

Uma semana em que o mundo foi do otimismo ao fracasso — e retornou, na sexta-feira (17) ao otimismo —, ensinou que a paz no Oriente Médio passa pelo Líbano. Foi o cessar-fogo entre Israel e o governo libanês que destravou o diálogo com os aiatolás, e, ao que tudo indica, uma nova rodada de diálogo em Islamabad neste final de semana.