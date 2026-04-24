Guerra no Irã, terrorismo e antissemitismo em debate na PUCRS

Lajst, Moura Brasil, Feldberg e Blinder na PUCRS. Rodrigo Lopes

A guerra entre Estados Unidos, com apoio de Israel, contra o Irã e o crescimento do antissemitismo no mundo em geral e no Brasil em particular, desde os atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, pautaram o encontro do Podcast Levante, que teve transmissão ao vivo na noite de quinta-feira (23), com participação do público, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

Depois de edições especiais em São Paulo e Rio de Janeiro, a caravana esteve na capital gaúcha para discutir o tema "As guerras no Oriente Médio e o antissemitismo". Os jornalistas Felipe Moura Brasil e Caio Blinder e o cientista político Samuel Feldberg receberam o convidado André Lajst no salão lotado do prédio 40 da universidade.

Durante o episódio, Felipe e Blinder fizeram referências aos bairros tradicionais da imigração judaica no o Brasil, estabelecendo conexões entre Bom Retiro, em São Paulo, e o Bom Fim, em Porto Alegre. Escritores, como o gaúcho imortal Moacyr Scliar, foram lembrados como atores fundamentais na preservação da cultura judaica no país.

Sobre os atuais conflitos no Oriente Médio, Felipe afirmou que há uma confusão, por parte da opinião pública, entre garantir o direito de Israel existir e defender os pontos de vista do governo israelense ou a ação militar em Gaza ou no Líbano.

- Benjamin Netanyahu (primeiro-ministro de Israel) tem opositores, mas, quando a gente ouve muitos comentaristas, fica parecendo que Israel é um bloco só. Se um soldado israelense faz algo, um país inteiro é culpado por aquilo, toda a comunidade judaica, os judeus do Brasil e judeus dos Estados Unidos - afirmou. - Existem muitas pessoas que defendem a existência de Israel e fazem críticas ao governo. Existe um debate interno forte - acrescentou.

Feldberg, por sua vez, fez uma recuperação histórica das relações entre Israel e Irã entre 1948 (data da criação do Estado de Israel) e 1979 (ano da Revolução Islâmica), período em que os dois países foram aliados.

- Inclusive, o Irã fornecia petróleo para Israel. Até hoje existe um oleoduto entre Eilat e o Mar Mediterrâneo. Foi uma relação que durou muito tempo, que marcou as sociedades israelense e iraniana e que foi revertida a partir do fundamentalismo religioso, que está na base desse conflito que já dura 47 anos - refletiu.

O pesquisador destacou que o radicalismo islâmico dos aiatolás está restrito ao regime.

- Os iranianos nunca foram esses fanáticos religiosos que o mundo acredita que também esteja presente na população - declarou.

Conhecido pelas participações no programa "Manhattan Connection", Blinder, que mora nos EUA há 37 anos, contou se interessar pelos temas do Oriente Médio desde que pisou em uma Redação pela primeira vez, em 1977. Lembrou que seu primeiro emprego remunerado foi na Revista Shalon. Scliar integrava o conselho editorial da publicação, afirmou.

- Uma das primeiras grandes coberturas que acompanhei foi a revolução do Khomeini e o sequestro na embaixada americana em Teerã - destacou. - Comecei com esse rojão - acrescentou.

Questionado sobre o que mudou desde os atentados de 7 de Outubro em sua vida profissional e como judeu, o jornalista disse:

- Se você se engaja em redes sociais, sente o antissemitismo na pele. Na rua, não. Mas o ambiente nas redes é tóxico. Pago um preço: ou sou (chamado de) petista ou de agente do Mossad (serviço de inteligência israelense). Você sente esse ambiente de polarização e equívocos - sublinhou.

Ele também destacou o aumento do antissemitismo desde os ataques.

- Eu não deveria ficar espantado, mas não esperava essa carga tão pesada - acrescentou.

O presidente executivo da StandWithUs Brasil, André Lajst, também relembrou a trajetória acadêmica e as experiências que o levaram a se tornar um dos pesquisadores mais vocais no país na divulgação de temas relacionados a Israel e ao Oriente Médio, com participação frequente em programas de televisão. Ele descreveu suas origens (os pais se conheceram em Israel) e como se envolveu com os assuntos das guerras a partir da segunda Intifada (revolta palestina), na adolescência. Lajst comentou que gostava de comparar, nos jornais brasileiros, as abordagens das reportagens.

Sobre os atentados do grupo terrorista Hamas e a reação israelense, ele afirmou que a ideia dos extremistas seria criar um "anel de fogo" em torno do país - além da invasão, com o massacre no Sul, seria esperada a revolta de árabes-israelenses, ataques do Hezbollah, pelo Norte, e a infiltração de milícias sírias.

- O que aconteceu foi tão diferente, tão forte, tão fora de qualquer paradigma que Israel já tenha vivido, que o país tomou uma decisão: mudar a doutrina de defesa - explicou.

Ele destacou que, antes, a doutrina militar baseava-se em defesa estratégica e tática ofensiva: evitar o conflito armado até o limite, mas, caso se engajasse, tratar de empreender uma grande força a fim de "desnortear o inimigo e chegar a um cessar-fogo". Parte dessa agenda também previa as ações militares no território do adversário:

- Sempre foi assim em guerras simétricas e assimétricas.

Os atentados de 7 de Outubro teriam, segundo ele, obrigado Israel a mudar a estratégia, prevendo ações preventivas para eliminar ameaças antes que elas se concretizem.

- Se você está se armando para atacar Israel, você será atacado. Se está planejando um ataque, será atacado. Se começar a recrutar pessoas e fazer treinamento, será atacado. Israel vai começar a agir de forma diferente, e o mundo não consegue entender como uma democracia liberal tem de ser violenta para sobreviver. Porque o mundo está acostumado a um tipo de resolução de conflito por meio de diálogo, de papeis assinados, mas Israel vive em uma região na qual não se pode dar ao luxo de ser querida. Ela precisa ser violenta para poder sobreviver - explicou.