Governo e oposição fecham acordo e novo Plano Diretor de Porto Alegre deve ser votado na próxima quinta-feira

Com isso, os vereadores estariam antecipando o calendário em quase um mês em relação ao que estava inicialmente previsto.



A definição também organiza a dinâmica da sessão em três blocos distintos de votação. O primeiro bloco será para aprovação de emendas, o segundo para rejeição das emendas e um terceiro para aprovar emendas da base do governo.



Os líderes das bancadas também acordaram que as emendas que serão discutidas terão no máximo três encaminhamentos, à exceção das que já tenham acordo de apenas um encaminhamento. O acordo também garante o quórum de ambas as partes, governo e oposição, nas sessões.



A articulação busca dar celeridade ao processo e garantir maior previsibilidade na condução dos trabalhos.