Governo da Alemanha publica foto de Lula com música "Show das Poderosas" de Anitta

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O perfil oficial do Ministério Federal da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha no Instagram publicou, nesta terça-feira (21), fotos da visita do presidente Lula ao país. No entanto, o que chamou a atenção e gerou repercussão nas redes sociais foi a trilha sonora escolhida para a postagem: “Show das Poderosas”, um dos maiores hits da cantora Anitta.
Nas imagens, ao lado de Lula, aparecem o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, os ministros brasileiros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além de outros representantes do governo alemão. O registro foi feito durante a sessão plenária da III Reunião de Consultas Intergovernamentais de Alto Nível (CIAN), no Palácio de Herrenhausen.
Na legenda, o Ministério destacou a relação bilateral entre os dois países, que completa 60 anos em 2026, além de celebrar parcerias firmadas com foco no meio ambiente.
O hit “Show das Poderosas”, lançado em 2013, foi o marco inicial do sucesso nacional de Anitta.