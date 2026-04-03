Gaúcho fundador do MST receberá Doutor Honoris Causa de universidade mineira

Stedile durante atividade do MST em Eldorado do Sul, em 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Liderança e um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o gaúcho João Pedro Stedile receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais. A honraria será outorgada na próxima terça-feira (7), na instituição mineira.

A proposta foi encaminhada pela Faculdade de Serviço Social (FSS), que classificou Stedile — com 42 anos de atuação no movimento — como um economista e ativista defensor da justiça social, da reforma agrária e da soberania alimentar no Brasil. "Ao longo de sua trajetória, tem desempenhado papel central na organização de camponeses e trabalhadores do campo, articulando ações nacionais e internacionais em defesa da democratização da terra e da justiça social", afirmou um trecho da publicação no site da universidade.

A homenagem marca os 26 anos de parceria entre a UFJF e o MST. Ambas as instituições mantêm, há anos, projetos conjuntos, como o curso de extensão “Realidade Brasileira”, realizado em parceria com a Escola Nacional Florestan Fernandes, além do Plantio Solidário e da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária (Jura). O evento, inclusive, precede o lançamento da 12ª edição da Jura.

"Neste reconhecimento, a UFJF homenageia não apenas a trajetória individual de João Pedro Stedile, mas também o MST como sujeito coletivo, símbolo de resistência e organização popular no Brasil", afirmou o MST em nota.

Natural de Lagoa Vermelha, na região Norte, Stedile é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e um dos fundadores do movimento. Atualmente, integra a coordenação nacional da entidade. Ele também é reconhecido por sua produção bibliográfica sobre a questão agrária e pela atuação em movimentos internacionais. Esta é a primeira vez que o gaúcho recebe um título desta natureza.