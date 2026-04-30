Gastos militares do mundo atingem recorde pelo 11º ano seguido, mostra estudo

Guerra da Ucrânia foi responsável pelo aumento de gastos da Europa. ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Apesar da desaceleração da participação dos Estados Unidos, os gastos militares do planeta superaram o recorde pelo 11º ano consecutivo. Segundo o relatório anual do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo (Sipri), os países gastaram US$ 2,9 trilhões em equipamentos de defesa, aumento de 2,9% em comparação com o ano anterior. .

O número só não foi maior porque os Estados Unidos, que sozinho responde por um terço do orçamento militar do planeta, teve uma redução de 7,5%. Se excluído o país da comparação, o mundo teve um crescimento de 9,2% nos gastos.

O levantamento indica que 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) global estão relacionados a gastos com defesa.

Os números refletem uma mudança política da Casa Branca após a chegada de Donald Trump ao poder. Em 2025, por exemplo, o país não aprovou nenhuma ajuda militar à Ucrânia. Além disso, Trump também passou a cobrar publicamente que países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) invistam ao menos 5% do PIB no setor.

As cobranças tiveram reflexo nos dados da Europa, que há anos observava um crescimento. Em 2025, o aumento foi de 14% na região. Desde 2016, o continente dobrou seus gastos militares, o que está relacionado à crescente tensão geopolítica envolvendo a Rússia, na análise do Instituto.

Ocupando a segunda posição do ranking, a China também promoveu um crescimento do orçamento militar. Cerca de 1,7% de seu PIB (US$ 336 bilhões) estavam destinados ao setor em 2025. No último ano, o crescimento foi de 7,4%, o maior da última década.

No ranking, o Brasil aparece como o país que mais gasta na América do Sul e ocupa a 21ª posição no cômputo geral.

Os cálculos do instituto incluem gastos com forças armadas, órgãos de governo relacionados a defesa e pessoal. Todos os valores são em termos reais, corrigidos pela inflação até 2024.

Os cinco países com os maiores gastos militares

Estados Unidos (US$ 954 bilhões)

(US$ 954 bilhões) China (US$ 336 bilhões)

(US$ 336 bilhões) Rússia (US$ 190 bilhões)

(US$ 190 bilhões) Alemanha (US$ 114 bilhões)

(US$ 114 bilhões) Índia (US$ 92 bilhões)

Confira a íntegra do relatório.