Fórum da Liberdade terá painel com presidenciáveis; Zema já está confirmado

Evento ocorrerá na PUC, em Porto Alegre. Vini Dalla Rosa / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Fórum da Liberdade, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de abril em Porto Alegre, contará em sua programação com um painel com os presidenciáveis para as eleições de 2026. A agenda está marcada para quinta-feira (9), das 17h45 às 19h15.

Segundo a organização do evento, todos os nomes que figuram como pré-candidatos à Presidência foram convidados. A coluna apurou o status das confirmações com as assessorias de alguns deles.

A equipe de Romeu Zema (Novo) garantiu a participação do ex-governador mineiro, que já esteve presente na edição do ano passado.

A assessoria do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou à coluna que o pré-candidato foi convidado para o Fórum, mas sua presença ainda não está confirmada.

Quanto ao senador Flávio Bolsonaro (PL), sua equipe informou que ainda não há definição da agenda para a próxima semana. Entretanto, o parlamentar deve cumprir agenda no RS no sábado (11), para o lançamento da pré-candidatura de Luciano Zucco (PL) ao governo do RS.

A coluna procurou a assessoria do presidente Lula, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta coluna. Em conversas com representantes do PT gaúcho, eles informaram que não há indicativo de viagem do presidente ao Estado.

Leia Mais Base do governo e oposição aprovam acordo para acelerar Plano Diretor na Câmara de Porto Alegre