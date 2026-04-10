Flávio Bolsonaro prevê frente de direita nas eleições e diz que Lula é "Mercadoria vencida, produto fadigado"

Pré-candidato está em Porto Alegre e participa, no sábado (11), do lançamento da pré-candidatura de Zucco (PL). Evaristo Sa / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participou do Fórum da Liberdade, na PUCRS, nesta sexta-feira (10). Antes do Painel dos Presidenciáveis, falou rapidamente com a imprensa.

Flávio afirmou que não vê a polarização entre candidatos de direita — Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Aldo Rebelo (DC) — como um problema para o pleito eleitoral neste momento. Segundo ele, o grande problema é o atual presidente e pré-candidato, Luiz Inácio Lula da Silva.

— Acho que todos são nomes que têm um alinhamento de centro-direita. Eu acho que o debate é importante, ainda mais num espaço como esse. Acho que quem tem problema não é a direita; quem tem problema é a esquerda, que só tem um candidato, e horroroso. É uma mercadoria vencida, um produto fadigado, que é o Lula. E não tem absolutamente ninguém que possa substituí-lo. Então, aqui do nosso lado, eu fico bem confortável. Em função da covardia que o presidente Bolsonaro sofreu, a grande farsa que foi montada para deixá-lo fora do jogo político, ele me deu essa missão. Eu espero e peço a Deus todo dia para me dar sabedoria e força para cumpri-la bem — disse.

Questionado sobre a viabilidade de uma "frente ampla" entre candidatos de direita, o senador acredita que isso possa ocorrer em um futuro próximo.