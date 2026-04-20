Fim de convênio entre Marinha e Furg para apoio antártico soa como punição por divergências ideológicas

Brasil realiza missões científicas na Antártica há mais de 40 anos. Guilherme Mazui / ZH

A estrutura desempenhava um papel estratégico: era responsável pela guarda, controle, manutenção e distribuição de materiais destinados às missões no continente gelado. Ali estavam armazenados desde vestimentas especiais e equipamentos de alpinismo até veículos de neve, além de alimentos, medicamentos e insumos utilizados por pesquisadores e equipes técnicas.

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A base funcionava na universidade desde 2 de dezembro de 1983, fruto de um acordo entre a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm) e a Furg.

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As razões da mudança, no entanto, são alvo de controvérsia. A Marinha sustenta que a decisão é de natureza logística: a transferência para a Estação Naval de Rio Grande permitiria maior capacidade de armazenamento e operação. Já a Furg, em nota, associa o rompimento do convênio à recente cassação de títulos de Doutor Honoris Causa concedidos, durante o regime militar, a figuras como Emiliano Garrastazu Médici, Maximiano da Fonseca e Golbery do Couto e Silva.

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O caso de Maximiano é particularmente sensível, já que seu nome batiza o navio polar utilizado pelo Programa Antártico Brasileiro (Proantar). Ainda assim, a eventual relação entre os episódios pode explicar o contexto, mas não necessariamente justificar a decisão.