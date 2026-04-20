Fim de convênio entre Marinha e Furg para apoio antártico soa como punição por divergências ideológicas

Seria lamentável que um capítulo relevante da presença brasileira na Antártica chegasse ao fim em meio a divergências ideológicas. A Estação de Apoio Antártico em Rio Grande (Esantar-RG), instalada há mais de quatro décadas no campus da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), foi retirada da instituição após o encerramento do convênio com a Marinha do Brasil.
A estrutura desempenhava um papel estratégico: era responsável pela guarda, controle, manutenção e distribuição de materiais destinados às missões no continente gelado. Ali estavam armazenados desde vestimentas especiais e equipamentos de alpinismo até veículos de neve, além de alimentos, medicamentos e insumos utilizados por pesquisadores e equipes técnicas.
A base funcionava na universidade desde 2 de dezembro de 1983, fruto de um acordo entre a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (Cirm) e a Furg.
As razões da mudança, no entanto, são alvo de controvérsia. A Marinha sustenta que a decisão é de natureza logística: a transferência para a Estação Naval de Rio Grande permitiria maior capacidade de armazenamento e operação. Já a Furg, em nota, associa o rompimento do convênio à recente cassação de títulos de Doutor Honoris Causa concedidos, durante o regime militar, a figuras como Emiliano Garrastazu Médici, Maximiano da Fonseca e Golbery do Couto e Silva.
O caso de Maximiano é particularmente sensível, já que seu nome batiza o navio polar utilizado pelo Programa Antártico Brasileiro (Proantar). Ainda assim, a eventual relação entre os episódios pode explicar o contexto, mas não necessariamente justificar a decisão.
Não há ambiente mais adequado para atividades científicas do que uma universidade. Em um momento de emergência climática e de intensificação de eventos extremos — que, não por acaso, atingem o próprio Rio Grande do Sul —, a retirada da estação da Furg transmite um sinal preocupante. Soa como um afastamento entre Estado e academia em um campo no qual a cooperação deveria ser não apenas desejável, mas essencial.