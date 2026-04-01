Federação Israelita do RS apoia projeto de Tabata Amaral de combate ao antissemitismo

Brasil registrou, em média, três casos de antissemitismo por dia em 2025 . Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs) manifestou apoio ao Projeto de Lei 1424/2026, proposto pela deputada Tabata Amaral (PSB), que visa definir o conceito de antissemitismo no Brasil para orientar políticas públicas no país.

Segundo a entidade gaúcha, o projeto tem o objetivo de aumentar a conscientização sobre a intolerância religiosa e o racismo, além de prevenir ataques contra a comunidade judaica.

A iniciativa segue a definição de antissemitismo adotada pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA) e prevê a criação de ações educacionais nas escolas, o incentivo à formação de profissionais capacitados para lidar com denúncias de discriminação e a implementação de medidas que fortaleçam o combate ao discurso de ódio, tanto no meio digital quanto no físico.

"Ao adotar uma definição alinhada ao consenso internacional, o Brasil reforça seu compromisso com a memória do Holocausto, com a prevenção de genocídios e com o combate a todas as formas de discriminação. A medida contribui para o aperfeiçoamento das políticas de direitos humanos, fortalecendo a capacidade das instituições de identificar, prevenir e responder a manifestações de ódio, sem violar o pluralismo político e a liberdade de crítica, bem como orienta o posicionamento dos agentes públicos sobre esse grupo", diz um trecho da justificativa da deputada.