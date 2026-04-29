Falamos de transição energética, mas a guerra mostra o quanto ainda somos reféns do petróleo

Protestos , durante a COP28, contra a utilização de combustíveis fósseis Giuseppe CACACE / AFP

Uma das imagens icônicas da ocupação do Kuwait pelo Iraque de Saddam Hussein, no final do século passado, era dos campos de petróleo em chamas — e o mundo, traumatizado com os choques do petróleo, nos anos 1970, prendia a respiração.

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O conflito Irã-Iraque, a deposição do ditador iraquiano, em 2003, as ameaças dos houthis no Iêmen e a atual guerra entre Estados Unidos, com apoio de Israel, contra os aiatolás lembram que ainda somos reféns de combustíveis fósseis.

Da COP30, no Brasil, até o início dos bombardeios a Teerã e o consequente fechamento do Estreito de Ormuz foram cerca de três meses. Entre o evento em Belém e a captura de Nicolás Maduro, na Venezuela, foi bem menos: pouco mais de um mês. Juntando Venezuela e Irã, afinal, é quase tudo sobre o petróleo, parece vivermos duas realidades simultâneas: nunca se falou tanto em energias limpas. Mas nunca o petróleo voltou tão rápido ao centro das decisões.

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Cada conflito no Golfo Pérsico reforça exatamente a vulnerabilidade que as fontes renováveis poderiam mitigar. Se a guerra afeta o preço do petróleo é porque há vulnerabilidade. Se há vulnerabilidade, é porque existe dependência. Se há dependência é porque falta diversificação energética. Investir em energias renováveis é reduzir o impacto de guerras que ainda nem começaram. Energias solar e eólica reduzem dependência externa, diversificam matriz e diminuem exposição a conflitos justamente porque não estão concentradas em poucos territórios nem sujeitas a bloqueios marítimos, ataques ou rixas regionais.

Não é só sobre energia "verde" ou a necessidade de revermos processos industriais para mitigar o aquecimento global. O pulo do gato é encarar, de forma realista, a transição energética como uma estratégia de poder, como o petróleo foi por décadas - e ainda o é, como evidencia a crise atual. As energias renováveis oferecem são mais seguras e baratas, uma vez que não podem ser limitadas por ações em estreitos marítimos, como Ormuz ou Bab el-Mandeb, ameaçadas por atentados terroristas e pirataria, ou ficam suscetíveis a humores de ditadores, aiatolás ou intrépidos presidentes de turno. Não por acaso países como a Espanha e o Paquistão, ricos em energia renovável, enfrentam, mais bem fortificados, alguns dos piores efeitos desta crise dos preços dos combustíveis.

Governos devem pensar em implementar planos de energia renovável para garantir segurança nacional, estabilidade económica, competitividade, autonomia política e soberania fundamental.

Enquanto isso não ocorrer, continuaremos falando de transição energética, mas reagindo às crises geopolíticas como se ainda estivéssemos presos ao século 20.