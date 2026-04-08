Etapa gaúcha da Copa Truck, em Santa Cruz do Sul, terá combustível renovável

Pela primeira vez, os caminhões da principal categoria do automobilismo de carga no país, a Copa Truck, correrão no Rio Grande do Sul, utilizando integralmente um combustível renovável. Será no próximo domingo (12), em Santa Cruz do Sul.
Desenvolvido pela empresa gaúcha Be8, o BeVant é capaz de manter a potência dos veículos com uma redução significativa das emissões de gases de efeito estufa.
O produto pode ser usado 100% puro em motores a diesel, sem necessidade de adaptações, mantendo o desempenho exigido em um ambiente de alta performance como o das corridas. Ele foi usado pela primeira vez em corridas na em março, na etapa de Campo Grande (MS).