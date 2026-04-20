Estudantes de Porto Alegre representam o RS em torneio internacional

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Estudantes do Colégio Anchieta, de Porto Alegre, viajaram no sábado (18) para participar da edição de 2026 do South American International Schools Tournament (Torneio Internacional de Escolas da América do Sul).
A competição, que segue até terça-feira (21), em Santo Antônio do Pinhal (SP), reúne alunos de nove instituições internacionais e de currículo bilíngue da América do Sul, sendo cinco do Paraguai e quatro do Brasil. Entre as brasileiras, o Anchieta é o único representante do Rio Grande do Sul.
Ao todo, 29 atletas integram a delegação de Porto Alegre, que disputará as modalidades de futebol e vôlei. O torneio tem como objetivo proporcionar aos alunos-atletas do Ensino Médio a oportunidade de se engajarem em uma experiência multicultural baseada nos valores do espírito esportivo, fair play e diversidade.