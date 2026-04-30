"Estreito de Trump": presidente dos EUA compartilha imagem de Ormuz com o seu próprio nome

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (30), uma imagem em que o Estreito de Ormuz aparece rebatizado como “Estreito de Trump”.
A ilustração, nitidamente gerada por inteligência artificial, mostra embarcações cruzando a área e rotas marcadas com a bandeira americana. A postagem original foi feita pela conta Women For Trump e compartilhada pelo presidente, mas já não está mais disponível.
Atualmente, o Estreito de Ormuz permanece bloqueado tanto pelo Irã quanto pelos EUA, em meio ao conflito entre os dois países. Recentemente, Trump afirmou que pretende manter o bloqueio naval na região por “vários meses” para ampliar a pressão econômica sobre o governo iraniano.
Antes do início das hostilidades, o canal era responsável pelo trânsito de 20% do petróleo e gás do mundo. O Irã fechou a passagem em 28 de fevereiro. Em resposta, a Marinha americana instaurou seu próprio bloqueio em 13 de abril.
Nesta quinta-feira (30), o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou que o bloqueio imposto pelos EUA está “condenado ao fracasso”, enquanto o líder supremo, Mojtaba Khamenei, assegurou que o país manterá controle sobre Ormuz.