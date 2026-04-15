Encontro na UFRGS vai reunir alguns dos principais nomes do rádio gaúcho

O Núcleo de Estudos de Rádio (NER) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que está completando 10 anos, vai reunir alguns dos principais nomes do rádio no Rio Grande do Sul.
O evento, intitulado "Rádio 2026 Mídia do Futuro" será no dia 28 de abril, das 19h às 21h, no Centro Cultural da UFRGS (Rua Engenheiro Luiz Englert, 333, Porto Alegre). A entrada é gratuita.
Participam do bate-papo: Antônio Carlos Macedo, da Gaúcha; Denise Cruz, da 102,3; Mauri Grando, da 92; Oziris Marins, da Bandeirantes; Rodrigo Giacomet, da União FM; e Sérgio Zambiasi, da Caiçara.
A mediação será do consultor e palestrante Fernando Morgado.
A ideia é discutir as perspectivas do rádio diante das transformações tecnológicas e de linguagem que marcam o atual contexto.
Coordenado pelo professor Luiz Artur Ferraretto e pela doutoranda Valesca de Deus Menezes, o NER é um grupo de pesquisa certificado pela UFRGS junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O núcleo também está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) da universidade.
Como as vagas para o evento esgotaram-se rapidamente, o NER vai disponibilizar a gravação em vídeo com o conteúdo do evento, posteriormente, no seu canal no YouTube – https://www.youtube.com/@nergrupo.