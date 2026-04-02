Empresário e bombeiro gaúcho juntos rumo ao Monte Everest

Nesta quarta-feira (1º), ocorreu um encontro com o coronel Ricardo Mattei, comandante-geral do CBMRS (E). Carolina Zeni / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O empresário gaúcho Roberto Lucchese, natural de Lajeado, prepara-se para encarar, pela quarta vez, um dos maiores desafios do alpinismo mundial: a escalada do Monte Everest. A partir de 12 de abril, ele vai encarar os 8.848 metros de altitude. Na tentativa anterior, em 2025, Lucchese atingiu a marca de 8.388 metros, interrompendo a subida devido a condições climáticas extremas, com ventos de 40 km/h e temperaturas de -35°C.

O diferencial deste ano é que a expedição contará com a presença do bombeiro militar Eduardo Augusto. O convite surgiu como forma de parceria e reconhecimento pelos serviços prestados pela corporação durante as enchentes de 2024, que atingiram severamente o Vale do Taquari. A figura do bombeiro simboliza a expertise em salvamentos e a capacidade de atuação em áreas de risco e situações críticas.

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Para enfrentar o gigante do Himalaia, Roberto e Eduardo seguem em fase intensiva de preparação, o que inclui treinamentos físicos específicos, simulações de altitude, acompanhamento médico e planejamento logístico. A jornada envolve uma estrutura complexa de apoio, com equipamentos de última geração, aclimatação progressiva e estratégias minuciosas de segurança.