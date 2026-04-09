"Em alguns momentos, o seu adversário pode ser seu aliado, não seu amigo", diz diretor de filme sobre morte de JK e Jango 

Diretor do longa, o gaúcho André Sturm. Rafaela Lima / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Estreia em todo o Brasil nesta quinta-feira (9) "A Conspiração Condor" (Pandora Filmes), longa dirigido pelo gaúcho André Sturm que investiga os bastidores das mortes de Juscelino Kubitschek e João Goulart, além das relação dos dois políticos com Carlos Lacerda e a chamada Frente Ampla.

Na trama de suspense político, ambientada na década de 1970 durante o regime militar, uma jornalista passa a questionar o falecimento dos dois ex-presidentes, ocorridos no mesmo ano em circunstâncias suspeitas. A coluna conversou com o diretor sobre a obra.

Onde surgiu a ideia do filme?

Surgiu em 2017 ou 2016, quando li uma matéria de jornal que falava do Carlos Lacerda e falava da sua morte. E aí me chamou a atenção de que ele teve uma morte também estranha. Ele teve uma febre alta, foi para o hospital e duas horas depois tinha morrido. E eu me dei conta de que o Carlos Lacerda tinha morrido quatro meses depois do Jango, que morreu quatro meses depois do JK. E, ou seja, três principais líderes do Brasil morreram com nove meses de diferença em mortes estranhas. Eu achei que tinha um filme, que era incrível que essa história não tivesse sido contada num filme e que claramente sinalizava uma conspiração.

E como é que você classifica o filme? É um drama? É um thriller político? Qual o gênero?

Um thriller político, com certeza. Inclusive, eu quis filmar o filme como um thriller político dos anos 1970. Toda a opção da maneira de filmar, do visual, da cor... Usamos zoom, usamos a câmera na mão, não tem grua, não tem steadicam (sistema de estabilização de câmera), a cor é sempre contrastada, porque eu gosto muito daqueles filmes, acho que são filmes importantes quando esse tipo de tema começou a ser tratado, tanto no cinema americano como no cinema francês. Então eu quis fazer um thriller, um filme que eu prendesse a atenção das pessoas pela narrativa, para que elas saíssem do cinema pensando no assunto.

Como foi a construção do roteiro? Teve uma pesquisa?

Eu escrevi a história e precisava de um roteirista. Eu trabalhei com um, com dois, não deu certo, e decidi que queria achar um escritor. Eu fui à Feira da USP, aqui em São Paulo, e achei uma editora que tinha livros policiais de escritores brasileiros. Estou olhando e um homem me fala: "Olha, esse escritor aqui é muito bom Compra o livro dele". Era o Victor Bonini e o livro era muito bom. Achei o Victor, conversei com ele. Ele mora nos Estados Unidos, mas tinha muita vontade de estar envolvido com cinema e começamos a trabalhar juntos. O Victor desenvolveu o roteiro e aí fizemos muita pesquisa, porque eu queria que tudo no filme fosse fato histórico fosse verdadeiro. Então, tudo que tem no filme que seja real é real. A Silvana (personagem principal) inventamos, mas tem pequenos detalhes. Tem uma hora que a Marcela (outra personagem) fala investigação da receita de bolo. Isso é fato, né? No Estado de São Paulo, quando tinha um artigo censurado, põe uma receita de bolo, tem um sensor na redação. Todos esses detalhes que fomos colocando no filme são verdadeiros. Pesquisamos, falamos com jornalistas, pesquisamos os dados, para que tudo que tivesse no filme fosse verdadeiro. Porque uma das ideias também era isso, era de que o filme parecesse quase um documentário.

A história é verdadeira. O Carlos Lacerda é verdadeiro, Jango, Maria Thereza, Juscelino, mas os outros são personagens criados para contar a história.

Sim, eles são criados. Mas o sensor é inspirado. Existiam sensores nas principais redações. Tentamos ter o maior número possível de elementos verdadeiros e criar personagens que fossem verossímeis. Ou seja, ninguém sabe o que o Carlos Lacerda disse, mas poderia ter dito isso. Então, tentamos fazer o mais verossímil possível. Eu tentei fazer um filme que fosse, como eu falei, quase que um documentário thriller político. Para deixar as pessoas realmente na dúvida.

E quanto tempo de produção, como foi esse processo?

Eu comecei a pensar a história lá em 2017, mas realmente eu comecei a trabalhar no projeto em 2019. Eu dediquei um período da minha vida a cargos públicos, em 2019 eu saí, e aí eu comecei a me dedicar mais a sério. Então, eu poderia dizer que o projeto começou em 2019, a produção, propriamente dita, começou em julho, nós filmamos em novembro, dezembro de 2024 e já estamos com o filme pronto. Então, entre a filmagem e a finalização, até que, relativamente, não foi tanto tempo. Conseguimos ganhar um edital em 2023, que permitiu justamente começar a produção em 2024 e tentamos finalizar o filme logo para poder lançá-lo. E com toda sinceridade, eu não pensei nisso, mas faz 50 anos que aconteceram esses fatos. Então, acho que são os anjos aí dando uma força.

No ano passado tivemos o Ainda Estou Aqui ganhando o Oscar. Neste ano O Agente Secreto concorrendo. Os dois falam de História. Agora, o seu filme também trata sobre História. O cinema brasileiro está dando mais atenção a pauta da história ou sempre deu e não dávamos a devida atenção?

Eu acho que o cinema brasileiro sempre teve filmes que falam da história. O que acho é que tivemos dois filmes muito bons e que conseguiram muita repercussão o que é maravilhoso, curioso, é o que acho uma coincidência de novo é o fato de que os três filmes se passam entre 1974 e 1976 e isso realmente é é muito curioso. Poderia ser um filme sobre 1964, (mas) os três filmes se passam ali no período de tempo muito próximo e é o que também acho divertido, que são três filmes que falam de assuntos que se passam na ditadura, mas não são filmes sobre a ditadura. A ditadura não é o personagem principal. Claro que ela tem um efeito na vida dos personagens que estão nas histórias. O Ainda Estou Aqui é quase um melodrama, é um drama. O Agente Secreto é um filme mais violento, mais explícito, e o meu é um thriller político. Então, também acho bacana que são três filmes que falam do mesmo período, mas falam de uma maneira em que não é o tema principal e de maneiras muito diferentes.

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Qual a sua opinião sobre a importância de estar debatendo esse assunto em um ano de eleição?

Acho que precisamos. Eu gosto muito de história e acho que precisamos olhar a história, lembrar da história. Primeiro para não repetir os erros, acho que é muito importante estarmos sempre atento a isso. O segundo ponto, o filme fala de um episódio histórico que ninguém mais lembra, que foi a Frente Ampla, que eu fiz questão de resgatar. E eu acho que a Frente Ampla é um exemplo do que mais faz falta nos dias de hoje, ou seja, três adversários, sem adversários, sem ídolos, e percebendo a necessidade de uma luta maior, se unem. Não é que eles viraram amigos, mas eles se unem para a volta da democracia, se unem para exigir eleições diretas. Hoje isso não existe. Hoje, se você torce para o Grêmio e eu torço para o Inter, a gente se odeia. Não é porque você torce para o Grêmio e eu torço para o Inter, ou vice-versa, que eu preciso te odiar. Você é meu adversário. Vamos no estádio, eu tiro o sarro de você, você tira o sarro de mim, e vamos ver juntos. Infelizmente, a vida nossa, por causa da política, vai para o social, vai para a convivência, essa divisão, esse ódio. Então, acho que é a Frente Ampla, ainda mais no ano eleitoral que começa, de novo, a se mostrar muito radicalizado. Acho que lá em 2018 perdemos essa possibilidade e deixamos isso cada vez ficar pior, essa radicalização. Acho que a Frente Ampla é algo que devia ser ensinado nas escolas, nas faculdades, e as pessoas terem isso, claro. A grandeza de você entender que, em alguns momentos, o seu adversário pode ser seu aliado, não seu amigo.

Na hora em que a personagem Suzana aparece suicidada, acaba sendo também uma quebra daquela história, porque ela estava investigando e a trama é cortada, ou seja novamente se abafa a investigação. Foi algo pensado em "cortar a história"?

Mas é isso. Esse é outro do tema do filme, como a própria imprensa, muitas vezes, se prestava a manipular a opinião. Você vê que a matéria do jornal (sobre a morte da personagem) diz: "Que pena, ela estava deprimida e cometeu esse ato e eu também quis deixar, por mais que na minha cabeça tenha, quem foi que fez isso, mas eu também quis deixar claro que não é um assassino psicopata, é algo maior e que na hora que ela chega perto demais precisa liquidar, precisa dizer que ela se matou, porque não pode se falar disso. Com certeza, esse é um dos temas também, para mim, centrais do filme, como existem forças... Tem uma outra cena que é importante, uma parte do filme que algumas pessoas, quando eu estava no roteiro, diziam que não precisa, que hoje eu fico feliz, mas várias pessoas têm comentado que é o experimento psicológico. E para mim era fundamental, porque ali está a essência da coisa. Como as pessoas se submetem a fazer coisas horríveis se disserem para elas que está certo e uma autoridade legitimar. Que, no fim das contas, é a morte da Silvana. Não é um assassino serial, não é um psicopata. A Marcela trai ela, o Newton fica na dúvida, o Juan não temos clareza, o editor corta a matéria e dá aquela bronca nela com o sensor do lado. Ele é um editor, ele com certeza teria publicado orgulhoso, mas ele precisa fazer (censurar). Claro, não é todo mundo que tem a mesma vileza como a gente, infelizmente muitas pessoas se submetem a isso,

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Na sua opinião, qual o grande clímax do filme?

Ah, é difícil, né? Porque foi realmente muita coisa. Eu acho que um turning point no filme é a cena do hospital. Eu acho que aquela cena, dali em diante, não tem mais volta. Dali em diante, a Silvana cruzou o Rubicão. Até ali, ela estava meio meio assim, tateando. Eu sinto, vendo o filme, e vejo pela reação das pessoas, que o filme realmente ganha uma tensão. Não tem mais volta. Ela está mordida por uma quase obsessão pela verdade que vai levar para onde ela vai chegar. Então, acho que é uma cena fundamental.

Como você faria um convite para as pessoas assistirem?