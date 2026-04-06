Educador gaúcho mostrará, na África do Sul, seu trabalho de prevenção ao crime e ressocialização de ex-detentos

Rodrigo e sua equipe de voluntários. Divulgação

O educador social e palestrante Rodrigo Sabiah vai participar de um evento global da Incarceration Nations Network (INN), na Cidade do Cabo, na África do Sul, a partir do dia 10.

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Idealizador do projeto Reciclando Vidas, que oferece qualificação a ex-detentos para que consigam emprego, o gaúcho viajará com seu time de educadores sociais, assistentes sociais, advogados, psicólogos e outros voluntários para compartilhar detalhes do trabalho, que vem impactando positivamente a vida de egressos do sistema prisional.

Rodrigo Sabiah vai participar de um evento global da Incarceration Nations Network (INN), na Cidade do Cabo. Divulgação

— Nosso propósito é mostrar que há alternativas para os egressos e que mais ações devem ser criadas para pensar o sistema de Justiça no mundo. E que ele deve avançar através de abordagens inovadoras, comunitárias e transformadoras para justiça e segurança. É muito significativo poder integrar esse time que vai conseguir fazer uma verdadeira troca de experiências na África do Sul. Contar o que estamos conseguindo fazer no Reciclando é o exemplo de que é possível construir outros Rodrigos por aí — afirma.

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Criado na Vila Alto Erechim, na zona sul de Porto Alegre, Rodrigo deixou a prisão em 2012 e passou a trabalhar como reciclador. Chegou a puxar carrinho de reciclagem pelas vias da Capital. Depois, tornou-se dono de uma usina ao lado do irmão, Felipe, e passou a contratar funcionários, dando prioridade a egressos do sistema penitenciário.