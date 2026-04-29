"É triste ver que tem gente querendo pilantrar", desabafa ativista do RS sobre aparição em site fake da Forbes

Ativista social Julio Ritta, criador do projeto Cozinheiros do Bem — Food Fighters. Renan Mattos / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ativista social Julio Ritta, criador do projeto Cozinheiros do Bem — Food Fighters, publicou nesta quarta-feira (29) um vídeo em suas redes sociais para esclarecer sua aparição na ForbesLife UK.

O site, que se apresenta como ligado à prestigiosa Forbes, não faz parte do conglomerado oficial da revista americana, como revelou a coluna após identificar personalidades gaúchas figurando na publicação.

Ritta havia sido destaque no início do mês no perfil da ForbesLife UK, contando sua trajetória social. No dia 23 de abril, GZH publicou a sua aparição no site.

No vídeo desta quarta-feira (29), Ritta afirmou que acreditava que a página integrava a marca original:

— Na hora nem acreditei, fiquei abismado. Tinha visto várias personalidades, matérias, página verificada... Dei a entrevista. Tive um retorno incrível, muitas mensagens. Fiquei feliz pelo reconhecimento internacional — explicou.

Em 1º de abril, a coluna já havia noticiado a aparição de outra personalidade gaúcha no site, porém iniciou apuração sobre a veracidade do veículo após denúncias de leitores.

Contatadas pela reportagem, Forbes Brasil e Forbes Internacional, sediada em New Jersey (EUA), confirmaram que a ForbesLife UK não faz parte do grupo oficial.

Ainda no vídeo, Ritta expressou frustração:

— A Forbes daqui e a dos Estados Unidos não reconhecem a ForbesLife UK como um de seus veículos. Estou gravando este vídeo para dizer que estou chateado. Muita gente vai criticar, mas esse reconhecimento (da revista) não muda nada. É triste ver que, mesmo com um trabalho lindo, tem gente querendo pilantrar.

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Sobre denúncias de que a publicação cobra para divulgar personalidades brasileiras, o ativista negou pagamento:

— Sei que estavam vendendo espaço, como qualquer revista, mas não me cobraram. O contato foi educado e ainda me ofereceu espaço em outros veículos.