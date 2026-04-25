E-mail revela planos dos EUA de retirar apoio a britânicos nas Malvinas

Trump criticou duramente os parceiros da Otan por não enviarem forças navais para reabrir o Estreito de Ormuz. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A três dias do início da viagem do rei Charles III aos Estados Unidos para as comemorações dos 250 anos da independência americana, um sinal diplomático gerou tensão. Um e-mail interno do Pentágono, revelado pela agência de notícias Reuters nesta sexta-feira (24), indica que os EUA avaliam retirar o apoio ao Reino Unido na disputa pelas Ilhas Malvinas, território britânico no Atlântico que a Argentina reivindica como seu.

A medida seria analisada como forma de punir aliados da Otan que, na visão de Washington, não apoiaram os americanos na guerra contra o Irã. Entre outras possibilidades citadas nos e-mails aparece a eventual suspensão da Espanha da aliança militar.

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O presidente Donald Trump criticou duramente os parceiros da Otan por não enviarem forças navais para reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado desde 28 de fevereiro, quando começou o conflito. Questionado pela Reuters, o secretário de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, afirmou:

— Como disse o presidente Trump, apesar de tudo o que os Estados Unidos fizeram por nossos aliados da Otan, eles não estiveram lá por nós.

Contexto da crise

Durante o confronto com o Irã, o Reino Unido negou pedido dos EUA para usar duas bases britânicas em ataques. Pouco tempo depois, Londres autorizou apenas missões defensivas, voltadas à proteção de residentes da região — inclusive cidadãos britânicos —, diante de retaliações iranianas.

O episódio levou Trump a insultar publicamente o primeiro-ministro Keir Starmer, chamando-o de “covarde”, afirmando que “não era um Winston Churchill” e descrevendo porta-aviões britânicos como “brinquedos”.

Após o vazamento do e-mail, um porta-voz do premier britânico reafirmou a soberania sobre o arquipélago.

Por outro lado, o presidente argentino, Javier Milei — aliado de Trump —, comemorou o fato. Em uma entrevista de rádio publicada no X nesta sexta-feira declarou:

— Estamos fazendo tudo o que é humanamente possível para que as Malvinas argentinas, as ilhas, todo o território, retornem às mãos da Argentina.

A reivindicação sobre as ilhas é antiga. O arquipélago foi foco da guerra travada em 1982 após a invasão das forças argentinas.

Impasse com a Espanha

A tensão com a Espanha se agravou em março de 2026, quando o primeiro-ministro Pedro Sánchez se recusou a permitir o uso das bases de Rota e Morón para ataques dos EUA. A negativa levou Trump a ameaçar o comércio com o país.

Durante reunião de líderes da União Europeia no Chipre nesta sexta-feira (24), Sánchez minimizou o conteúdo do e-mail:

— Não trabalhamos com base em e-mails. Trabalhamos com base em documentos oficiais e posições governamentais, neste caso, dos Estados Unidos.