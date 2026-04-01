Dois jornalistas gaúchos lideram documentário sobre a resposta do SUS à maior enchente da história do RS

Trabalhadores do SUS em ação durante a enchente. Reprodução / Divulgação

Jornalistas gaúchos estão envolvidos em um belo documentário chamado Linha de Frente — A resposta do SUS às Enchentes no Rio Grande do Sul.

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São eles Gabriel Galli, diretor do filme, e Gabriel Bandeira, responsável pela produção executiva do documentário. Além disso, a equipe da TV OVO, coletivo de produção audiovisual de Santa Maria, produziu imagens e entrevistas em diversos pontos do Estado.

A produção revela os bastidores da mobilização emergencial que atingiu mais de 90% dos municípios gaúchos, vitimando mais de 200 pessoas, deixando milhares de desabrigados e comprometendo gravemente as estruturas locais de saúde.

Gabriel Galli, diretor do filme. Divulgação

Com imagens inéditas, depoimentos e análises técnicas, o documentário é voltado à capacitação de profissionais de saúde para futuras emergências e desastres. Ele aborda tragédia sob a ótica de quem esteve na linha de frente e explica a formação do Centro de Operações de Emergências montado em Brasília e Porto Alegre, os desafios logísticos e a atuação das equipes de planejamento, análise de dados e operações.

Divulgação

— Este documentário faz parte de uma estratégia maior, que é pensar formas de educar os trabalhadores do SUS sobre como agir em casos de desastres, mas também tem uma função do trabalho de centenas de pessoas que vieram de todo o Brasil para salvar vidas — conta Galli.

A obra é do Ministério da Saúde e pode ser acessado em https://linktr.ee/doclinhadefrente



