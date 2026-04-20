Dois anos após a enchente, Porto Alegre sedia eventos sobre resiliência e sustentabilidade

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Dois anos após a enchente de 2024, Porto Alegre será palco, na próxima semana, de dois importantes eventos do Iclei — Governos Locais pela Sustentabilidade. De 28 a 30 de abril, ocorre o 4º Encontro Regional Sul do Iclei. Paralelamente, no dia da abertura, a capital recebe o CB27, fórum nacional que reúne secretários de Meio Ambiente de todas as capitais brasileiras.
Encontro Regional Sul
Com o tema “Reconstrução, Adaptação e Financiamento Pós-Desastres Climáticos”, o evento reunirá governos locais, especialistas e organizações parceiras para fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano sustentável.
Os objetivos principais incluem: fortalecer a capacidade das cidades frente a desastres climáticos; compartilhar estratégias de reconstrução adotadas após as inundações de 2024; explorar mecanismos para o financiamento climático subnacional; debater desafios e soluções para o deslocamento humano por causas ambientais; alinhar as metas locais às discussões pós-COP30.
Durante o encontro, será celebrado o aniversário de 50 anos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), que é considerada a mais antiga do Brasil.
O evento deve contar com a presença de João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
CB27
No dia 28, ocorre a edição do CB27 com o tema “Cidades em ação pela adaptação climática”. O fórum promove a articulação entre lideranças públicas, governo federal e organismos internacionais para fortalecer a governança ambiental municipal e impulsionar agendas convergentes nas políticas urbanas.