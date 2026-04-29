Depois dos assobios, WhatsApp tem grupos de latidos, miados e até mugidos

Nas últimas semanas, viralizaram comunidades em que a regra não é conversar, mandar meme ou discutir política. O combinado é mais específico. Assim como nos grupos de assobio acompanhados por GZH, a lógica se espalhou entre humanos para outros "nichos" do reino animal.
Em algumas comunidades, vejam só... vale apenas latir. Em outras, mugir. Há também algumas em que vale somente miar ou imitar cabras.
Esses grupos ultranichados funcionam como comunidades de uma única lei. Quem entra precisa seguir a proposta do nome. Se o grupo é de imitadores de vaca, a comunicação esperada é o mugido. Se é de cabra, que venha o berro. Quem foge da regra é removido.
As comunidades se espalham por links de convite, atraem curiosos e transformam uma regra aparentemente sem sentido em brincadeira coletiva. A graça está justamente na obediência.
Os grupos respondem a uma demanda simples da internet, criando um lugar onde todo mundo sabe exatamente qual é a piada. Mesmo que, para participar dela, seja preciso abrir o microfone do celular e latir para desconhecidos.
*Colaborou João Vítor Debiasi