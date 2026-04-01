Da Vila Cruzeiro, criador do Rap In Cena é destaque na Forbes do Reino Unido

Reprodução da imagem divulgada no Instagram da Forbes Life UK. Forbes / Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Nascido e criado na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, o gaúcho Keni Martins, idealizador do Rap in Cena, foi destaque em uma reportagem da edição britânica da revista Forbes Life.

A reportagem, publicada nesta quarta-feira (1º) no site, descreve o empreendedor de 32 anos como uma das figuras-chaves na formação da nova economia cultural do país, "conectando música, negócios, inovação e impacto social em um modelo escalável e altamente relevante".

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Sob o título "Keni Martins e a ascensão do hip hop como força comercial no Brasil", a Forbes Life traçou um perfil do gaúcho, detalhou sua forma de gestão de negócios, contou sobre o sucesso do festival e a atuação da RIC Music, sua gravadora.

Foi, inclusive, por meio da gravadora que a revista chegou até Keni. A RIC Music produziu a trilha sonora da minissérie documental sobre Ronaldinho Gaúcho, com lançamento previsto para este mês na Netflix.

— Eles viram uma publicação que fiz nos stories do Instagram com a música do documentário e me procuraram. Pediram informações sobre minha história e sobre o festival — explicou Keni à coluna.

A repercussão rendeu, além da reportagem, a publicação de seu perfil nas redes sociais oficiais da Forbes.

— Já chorei e ainda estou tentando absorver tudo o que aconteceu. Sempre foi um sonho sair na Forbes. Isso é dar visibilidade à cultura hip hop e mostrar como ela é vital para a economia cultural do país — celebrou.

Criado em 2014, o Rap in Cena é considerado o maior festival de hip hop do Brasil, reunindo rap, trap, batalhas de rima, breaking, skate e arte urbana. A edição de 2026, prevista para o segundo semestre, promete novidades e um line-up especial.