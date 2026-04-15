"Culturalmente, os princípios de direita se assemelham mais à cultura indígena", diz influenciadora digital Ysani Kalapalo

Ysani Kalapalo no Fórum da Liberdade, na PUCRS. Vini Dalla Rosa / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com 878 mil inscritos no YouTube e 300 mil seguidores no Instagram, um dos destaques do Fórum da Liberdade, que ocorreu em Porto Alegre, nos dias 9 e 10 de abril, foi Ysani Kalapalo.

Ela é influenciadora digital e ativista indígena do povo Kalapalo (Xingu), conhecida por seu conteúdo sobre a cultura local e por opiniões políticas fortemente alinhadas a posicionamentos de direita.

Durante sua passagem por Porto Alegre, ela conversou com a coluna:

Você se denomina nas redes sociais como "indígena do século 21". O que isso significa?

Indígena do século 21 é exatamente a indígena que quebrou barreiras. Quebrou paradigmas do pensamento dito "tradicional" sobre o indígena. O que seria esse pensamento? Dentro da minha cultura, seria o indígena a favor de estupro coletivo, de infanticídio... Isso eu não sou mais. Isso é o pensamento tradicional da cultura indígena. Por que eu sou do século 21? Porque luto contra tudo isso. E conseguimos transformar isso em lei, junto a ativistas e parlamentares de direita. Hoje, o infanticídio não é mais permitido no Brasil. Existe a Lei Muwaji, graças a pessoas que lutaram para mudar essa realidade. O indígena do século 21 quer empreender, produzir, estudar fora e conhecer a cultura de vocês. O indígena é um ser humano. E o que o ser humano quer? Facilidades, coisas boas. E assim caminha de geração em geração.

O que, na sua visão, falta para aproximar o indígena do empreendedorismo e dessas pautas que você citou?

Por exemplo, os indígenas que querem empreender estão saindo de suas aldeias para fazer isso na cidade, porque, dentro da aldeia, não podem, o governo não permite. Quando ele começa a empreender, automaticamente deixa de ser considerado indígena por alguns, pois dizem que "indígena é aquele que vive na aldeia". Mas por que o indígena não pode colaborar com o progresso do país? É um ser humano também, por que tem que viver limitado? Queremos, hoje, políticas públicas que deem mais liberdade e autonomia para o povo indígena. É isso que os "indígenas do século 21" defendemos.

Hoje, a maioria das pautas voltadas à causa indígena está ligada a partidos de esquerda. Você vê uma penetração dessas pautas em partidos de direita?

Sabe por que os partidos de esquerda querem que o indígena permaneça dentro das aldeias? Porque fica muito mais fácil manipular. O indígena que conhece o mundo moderno vira um inimigo para eles. A esquerda adentra as aldeias e começa a formar "líderes indígenas" junto com ONGs para defender a pauta deles, não a pauta do indígena. Por isso, a esquerda está tão atrelada a líderes como Raoni (Metuktire). Raoni não defende a questão indígena, ele defende o que é bom para ele. Essas pautas que a esquerda defende condizem o que vivem. Tanto que, quem fala diferente, começam a perseguir. E eu sou uma das perseguidas. Na nossa aldeia, não deixamos as ONGs entrarem. Meu cacique, que é meu irmão mais velho, e eu somos lideranças e não permitimos essa lavagem cerebral, pedindo voto para Lula. Onde o Lula é bom para nós? Sabe o que o povo do Lula fala sobre o infanticídio? "É a cultura deles, deixa para lá". Eles nunca se importaram de fato com a nossa causa, com a vida das crianças ou das mulheres. Hoje, indígenas continuam passando necessidade e desnutrição, mas a mídia do Lula não mostra mais, para não envergonhar o governo atual.

Quando você diz que é perseguida e que há lavagem cerebral, refere-se às ONGs da causa indígena ou aos partidos de esquerda?

Existem ONGs que fazem essa lavagem. Eles escrevem discursos para você repetir o que defendem: que o indígena não pode estudar, não pode evoluir, não pode produzir em sua terra nem empreender. Levam indígenas para palestras no Exterior para dizer que essa é a vontade do povo, mas não é verdade. A grande maioria quer evoluir e viver bem. Hoje, uma das bandeiras da minha aldeia é ter banheiro. Não temos. Queremos banheiros porque, ao fazer as necessidades no mato, corremos o risco de ataque de onça. As ONGs não pensam nisso. Outra bandeira é a energia elétrica convencional. Não temos licença ambiental.

Em 2020, você participou de um evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro na ONU, mas depois disse ter se decepcionado. Agora, você declarou apoio ao Flávio Bolsonaro. O que mudou?