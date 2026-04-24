Construída no Brasil e com tecnologia alemã: conheça a fragata Tamandaré, novo navio de guerra da Marinha

Fragata Tamandaré (F200), primeiro navio da nova classe construída no país. Marinha do Brasil / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Marinha do Brasil ganhou um novo reforço em seu arsenal. Trata-se da Fragata Tamandaré (F200), primeiro navio da nova classe construída no país. A incorporação ocorreu nesta sexta-feira (24), durante cerimônia de Mostra de Armamento no Rio de Janeiro. No mesmo ato, foi assinado um memorando de entendimento para construir um segundo lote com quatro fragatas da Classe Tamandaré.

A nova fragata simboliza a renovação do poder naval brasileiro. O navio possui tecnologia de última geração, capacidade de atuação simultânea em diferentes tipos de guerra e foco na defesa da chamada Amazônia Azul — área marítima de mais de 5,7 milhões de km². Além disso, poderá atuar contra pirataria e pesca ilegal.

Construída integralmente no Brasil, em Itajaí (SC), e com tecnologia alemã, a embarcação segue padrões da Otan. Esta é a primeira das quatro unidades previstas no Programa Fragatas Classe Tamandaré, voltado à modernização da esquadra. O governo federal planeja chegar a oito navios desse tipo.

A fragata tem velocidade máxima de 25 nós (47 km/h), autonomia de 5,5 mil milhas náuticas e tripulação composta por 143 militares. Mede 107,2 metros de comprimento e 10,2 metros de altura.

O sistema bélico inclui canhão principal de 76 mm, canhão remoto de 30 mm, duas metralhadoras calibre 12,7 mm, lançadores de torpedos, mísseis antinavio e antiaéreos de lançamento vertical. Há ainda recursos para reduzir a detecção por radares, sistema integrado de combate, detectores de submarinos, pista e hangar para helicópteros, além de radares de vigilância avançados.