Connection Terroirs do Brasil, de Gramado, anuncia primeiro palestrante internacional

O Connection Terroirs do Brasil 2026, evento que ocorre entre 10 a 13 de junho em Gramado, na Serra, confirmou seu primeiro palestrante internacional: o pesquisador Jean-Louis Le Guerroué.
Ele é professor da Universidade de Brasília e especialista em Indicações Geográficas (IGs) e desenvolvimento sustentável de territórios. Le Guerroué irá apresentar uma palestra sobre o futuro das IGs no Brasil, tema que vem ganhando relevância estratégica no país diante da abertura de mercados e da valorização de produtos com origem certificada.
A programação reunirá especialistas brasileiros e estrangeiros para discutir os caminhos da valorização dos territórios, da gastronomia e do desenvolvimento regional em um contexto de internacionalização crescente. A programação do Connection também contará com painel específico sobre os desafios e oportunidades das IGs frente ao acordo Mercosul–União Europeia, ampliando o debate sobre os impactos da agenda internacional para os produtos de origem.
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento.