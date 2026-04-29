Como será o Programa Defesa Civil na Escola aprovado na Assembleia 

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, nesta terça-feira (28), o projeto de lei que institui o Programa Defesa Civil na Escola (PDCE). A iniciativa tem como objetivo conscientizar e preparar a comunidade escolar para enfrentar situações de emergência e desastres.
O PDCE prevê atividades como palestras, oficinas, simulados e projetos que abordam prevenção, evacuação segura e ajuda mútua em situações de crise, como em eventos climáticos.
De acordo com o texto aprovado, o programa será coordenado pela Defesa Civil do Estado, com abordagem interdisciplinar para capacitar alunos e professores na redução de riscos e gestão de desastres.
O público-alvo prioritário são estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. As atividades serão ministradas por professores da própria escola, e a capacitação do corpo docente poderá ocorrer de forma remota.
De autoria do deputado Capitão Martim (Republicanos), o projeto tramitou por dois anos antes de sua aprovação definitiva.