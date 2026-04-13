Como é feito o bloqueio naval, manobra que os EUA estão fazendo no Estreito de Ormuz

Imagem mostra fluxo naval na região do Golfo Pérsico. Omar KAMAL,Maria-Cecilia REZENDE / AFP

Em 1890, o capitão Alfred Thayer Mahan, professor de história naval e presidente da Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, publicou "A Influência do Poder Marítimo na História, 1660-1783", uma análise revolucionária sobre o poder naval na ascensão e consolidação do Império Britânico. Dois anos depois, ele concluiu "A Influência do Poder Marítimo na Revolução Francesa e no Império, 1793-1812".

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Mahan é o pai na guerra naval. E um bloqueio naval é uma das manobras clássicas desse tipo de conflito.

Na prática, é uma operação militar que tem como objetivo impedir que um país use seus portos ou rotas marítimas, cortando comércio, suprimentos e capacidade militar.

Na situação atual, como fica muito claro no caso da operação dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz, a intenção é estrangular economicamente e logisticamente o inimigo, o Irã, no caso, sem necessariamente invadir o território.

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Como é feito esse bloqueio: consiste em posicionar navios (fragatas e destróieres), submarinos (fundamentais para dissuasão), porta-aviões (cobertura aérea) e aviões de patrulha marítima.

Os bloqueios podem ser feitos próximo à costa, o que colocarias as tropas americanas sob maior risco, principalmente no caso do Irã, devido à geografia do território, com enseadas e montanhas.

Os bloqueios também podem ser realizados distantes da costa, controlando rotas estratégicas — provavelmente, a opção escolhida pelos EUA no caso de Ormuz.

Todo navio que tentar entrar ou sair do Golfo Pérsico ou dos portos iranianos são identificados, interceptados ou inspecionados. Quem tentar violar o bloqueio pode ser retido, desviado ou afundado.

A ameaça feita por Trump e a presença dos navios já servem como elementos de dissuasão — ou seja, fazendo com que embarcações deem meia volta, caso de dois navios iranianos que recuaram nesta segunda-feira (13).

Antigamente, um bloqueio era feito apenas com navios, submarinos e aeronaves militares. Hoje, estão envolvidos outros tipos de capacidades, como ações de ciberwar (guerra cibernética, para derrubar sistemas portuários), minagem naval e implementação de drones marítimos e aéreos.

As regras de engajamento consistem de uma série de etapas: aviso por rádio, manobra de interceptação, tiro de advertência e uso da força (pode ser o desembarque de tropas ou disparo tendo a embarcação como alvo).

Alguns dos bloqueios navais mais famosos foram o que o Reino Unido realizou em torno da Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, quando a frota mercante foi banida dos oceanos, isolando o país economicamente.

Em 1962, os EUA realizaram o bloqueio de Cuba, durante a crise dos mísseis, uma "quarentena" naval em torno da ilha para impedir o envio de mísseis nucleares soviéticos, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria.