Comitiva polonesa busca parcerias e reforça relação com descendentes no RS

Uma comitiva de políticos poloneses está no Rio Grande do Sul para uma série de reuniões com autoridades e descendentes no Estado.
A visita foi organizada pela diretoria da Associação Nacional dos Municípios com Etnia Polonesa no Brasil (Anmpol). O deputado Mariusz Kałużny e o ex-deputado Andrzej Kobylarz estiveram, na quarta-feira (22), em Guaíba, onde participaram de reuniões com a prefeita Claudinha Jardim, secretários e vereadores. A ideia é apoiar a construção de um projeto social para crianças e jovens em torno do futebol.
Também realizaram a primeira assembleia geral da entidade, no Plenarinho da Assembleia Legislativa.
— Como deputado, sei da importância, para os poloneses que migraram, cultivar a cultura, o idioma e os costumes. O povo polonês não é só um território, é onde eles estão no mundo. Os que migraram para o Brasil são como irmãos, e irmãos a gente tem de apoiar. Estou aqui para prestar meu apoio de irmão. Graças a eles, também pude conhecer melhor os brasileiros — afirmou à coluna Kałużny.
O Brasil concentra a terceira maior diáspora polonesa, atrás apenas de Alemanha e Estados Unidos. Três municípios brasileiros são filiados filiados a Anpol: Áurea e Guarani das Missões, no Estado, e Papanduva, em Santa Catarina. A entidade espera chegar a 180 cidades em dois anos.
— Essa migração é muito antiga, e quando vieram para cá vieram em situações muito difíceis. A Polônia não existia como país. Foi uma viagem extremamente difícil. Muitas pessoas, em busca desse sonho, perderam suas vidas dentro dos navios devido a doenças. Estamos aqui para agradecer aos brasileiros que acolheram os poloneses. Viemos aqui para iniciar uma nova era, para apoiar a escola de futebol e buscar oportunidades de negócios e fortalecimento das relações políticas e sociais — disse Kobylarz.
Kałużny e Kobylarz, acompanhados do presidente da Anmpol, Marcio Rosiak, e da diretora Nicole Edelstein visitaram a redação integrada de GZH.