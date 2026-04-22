Com barcos, drones e cães, Corpo de Bombeiros testa resposta a desastres naturais no Vale do Taquari

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizou, nesta quarta-feira (22), a simulação de uma megaoperação para testar o tempo de resposta dos militares da região do Vale do Taquari diante de ocorrências de desastres naturais. A ação reuniu 252 profissionais no Parque do Imigrante, em Lajeado.
— O objetivo é avaliarmos os pontos positivos e os que precisam de melhoria, além de medir o tempo de mobilização do pessoal vindo dos locais mais distantes da região. Queremos verificar o tempo de deslocamento, as condições de trabalho, equipamentos, ferramentas e tudo o que é necessário para desempenhar as funções — explicou o tenente Rafael Vieira, porta-voz do CBMRS.
A simulação contou com 25 equipes, dois binômios (duplas formadas por um bombeiro militar e um cão de resgate), uma aeronave, dez drones, 73 viaturas, 46 embarcações (a motor e remo).
— Ao chegarem, os profissionais foram distribuídos em quatro bases: uma de busca e resgate em estruturas colapsadas, uma de movimento de massa, que é o deslizamento de terra, e duas bases em ambientes aquáticos. Nestas últimas, uma utiliza embarcação a motor e a outra apenas remo, para fazer o translado de pessoas ilhadas de uma área de inundação para uma área seca, levando-as de um lado ao outro do leito do rio.
A operação teve como sede Lajeado, mas envolveu o Rio Taquari e municípios da região como Lajeado, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul e Vespasiano Corrêa.
— O Vale do Taquari, em 2023 e 2024, foi realmente uma escola. Todas as áreas que criamos nestas bases refletem ocorrências que enfrentamos na realidade daqueles eventos; foi um aprendizado que nos mostrou várias facetas do salvamento. Se enfrentarmos um cenário similar hoje, provavelmente ainda precisaríamos de ajuda de outros Corpos de Bombeiros, pois aquilo foi algo atípico, mas tenho certeza absoluta de que estamos muito melhor preparados. Evoluímos significativamente em técnica, material e, principalmente, no treinamento do efetivo — concluiu o tenente.