Com barcos, drones e cães, Corpo de Bombeiros testa resposta a desastres naturais no Vale do Taquari

Operação contou com embarcações e atividades no Rio Taquari. CBMRS / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) realizou, nesta quarta-feira (22), a simulação de uma megaoperação para testar o tempo de resposta dos militares da região do Vale do Taquari diante de ocorrências de desastres naturais. A ação reuniu 252 profissionais no Parque do Imigrante, em Lajeado.

— O objetivo é avaliarmos os pontos positivos e os que precisam de melhoria, além de medir o tempo de mobilização do pessoal vindo dos locais mais distantes da região. Queremos verificar o tempo de deslocamento, as condições de trabalho, equipamentos, ferramentas e tudo o que é necessário para desempenhar as funções — explicou o tenente Rafael Vieira, porta-voz do CBMRS.

A simulação contou com 25 equipes, dois binômios (duplas formadas por um bombeiro militar e um cão de resgate), uma aeronave, dez drones, 73 viaturas, 46 embarcações (a motor e remo).

— Ao chegarem, os profissionais foram distribuídos em quatro bases: uma de busca e resgate em estruturas colapsadas, uma de movimento de massa, que é o deslizamento de terra, e duas bases em ambientes aquáticos. Nestas últimas, uma utiliza embarcação a motor e a outra apenas remo, para fazer o translado de pessoas ilhadas de uma área de inundação para uma área seca, levando-as de um lado ao outro do leito do rio.

A operação teve como sede Lajeado, mas envolveu o Rio Taquari e municípios da região como Lajeado, Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul e Vespasiano Corrêa.