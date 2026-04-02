Coletivo trans de Porto Alegre promove torneio de futsal e celebra aniversário

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O coletivo T+ Esportes — primeiro grupo de Porto Alegre criado por e para pessoas trans — realizou, no último sábado (28), a sua primeira copinha de futsal. O coletivo, que tem o objetivo de promover um espaço seguro para a prática esportiva de pessoas transmasculinas, travestis, mulheres trans e pessoas não binárias, aproveitou a atividade para celebrar o aniversário de três anos do grupo.
O torneio reuniu cerca de 30 participantes. Ao longo de sua trajetória, mais de 150 pessoas trans já passaram pelo coletivo, que hoje conta com um grupo ativo de aproximadamente 130 integrantes.
De acordo com os organizadores, o T+ Esportes surgiu da necessidade de um espaço onde os participantes pudessem jogar sem medo — acolhimento que raramente encontravam em ambientes esportivos tradicionais.
Os encontros do coletivo acontecem regularmente às segundas e quintas-feiras, na região central de Porto Alegre. Pessoas trans interessadas em participar podem se inscrever por meio do Instagram oficial do grupo. A iniciativa busca, agora, ampliar seu reconhecimento público e estabelecer parcerias que garantam a continuidade e a expansão das atividades, assegurando a ocupação de espaços.