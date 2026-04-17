Clima amistoso: Juliana e Pretto combinaram até o "look" no primeiro encontro da chapa

Ambos utilizaram blazer azul durante o evento. Bruna Schlisting / CMPA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O clima era de total sintonia entre Juliana Brizola e Edegar Pretto no primeiro encontro oficial após o anúncio de que o petista aceitou compor a chapa como vice do PDT nas eleições ao governo do Rio Grande do Sul em 2026. Se as fotos do evento na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nesta quinta-feira (16), já mostravam os dois em harmonia, a afinidade ia além do discurso: ambos combinaram, previamente, até o look e vestiam blazers azuis.

O encontro ocorreu durante a entrega do título de cidadão porto-alegrense ao deputado estadual paulista Eduardo Suplicy. Segundo apurou a coluna, Juliana e Pretto caminharam lado a lado durante todo o evento, conversando em tom descontraído e amistoso.

O ato reuniu lideranças do PT, PDT, PSOL e PCdoB. Além de Juliana e Pretto, pré-candidatos ao governo, o evento contou com os pré-candidatos ao Senado Manuela D’Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT). Os quatro são a principal aposta do grupo de esquerda para as eleições. Também compuseram a mesa de autoridades a vereadora Natasha Ferreira (PT), proponente da homenagem a Suplicy, e a deputada estadual Laura Sito (PT).

— Vai avançar, a unidade popular — entoava o grupo presente, comemorando a coalizão de esquerda.