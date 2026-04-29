Cinco atuais ministros do STF já ocuparam cargos no Executivo; Jorge Messias seria o sexto

Jorge Messias é o atual Advogado-geral da União. José Cruz / Agência Brasil/Empresa Brasil d

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A sabatina de Jorge Messias, atual advogado-geral da União (AGU), para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) está marcada para esta quarta-feira (29).

Ele entrará, caso chancelado, na vaga aberta pela saída do Luís Roberto Barroso, que pediu aposentadoria voluntária em outubro do ano passado.

Caso o nome de Messias seja aprovado pelo Senado e ele se torne o mais novo integrante da Corte, ele será o sexto magistrado do atual desenho do Tribunal a ter integrado o Executivo. Isso porque cinco dos atuais integrantes da Corte atual já ocuparam cargos de ministros, ou postos equivalentes neste ou em governos anteriores.

OPINIÃO DA RBS O escrutínio do indicado ao STF

O último indicado a integrar o Supremo, Flávio Dino, foi ministro da Justiça e Segurança Pública neste terceiro mandato do presidente Lula, entre janeiro de 2023 e fevereiro de 2024.

O decano da Corte, Gilmar Mendes, foi advogado-geral da União (AGU) durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, entre janeiro de 2000 e junho de 2002.

O ministro Dias Toffoli também chefiou a AGU no segundo governo Lula, ocupando o cargo entre março de 2007 e outubro de 2009.

Já o ministro André Mendonça esteve à frente da AGU em dois períodos sob a gestão de Jair Bolsonaro: entre janeiro de 2019 e abril de 2020 e entre março e agosto de 2021. No intervalo entre essas passagens, foi ministro da Justiça e Segurança Pública.