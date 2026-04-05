CIA e fake news: como foi a missão para resgatar o piloto de caça americano abatido no Irã

Registro que mostra o que seriam os destroços e restos de uma aeronave atingida e caída no centro do Irã. - / SEPAH NEWS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A operação dos Estados Unidos realizada neste domingo (5) para resgatar o segundo piloto do caça F-15E, abatido na última sexta-feira (3) pelo Irã, contou com uma estratégica atuação da CIA. Por meio de uma campanha de fake news, a agência de inteligência conseguiu desviar a atenção das forças locais e localizar a posição exata do militar desaparecido.

O caça foi abatido em uma região montanhosa entre as províncias de Kohgiluyeh e Boyer-Ahmad e Khuzestan, de acordo com a mídia estatal iraniana. O militar resgatado ejetou-se da aeronave e se escondeu em uma fenda na montanha. Sua localização era inicialmente desconhecida, o que impossibilitou um resgate imediato pelos americanos e, simultaneamente, postergou a captura pelos iranianos.

Segundo um alto oficial militar dos EUA, em depoimento à rede americana CBS News, o piloto chegou a subir uma cordilheira de mais de 2 mil metros durante as mais de 24 horas em que ficou desaparecido. Embora estivesse equipado com localizador de sinalização e dispositivos de comunicação, o americano restringiu o uso dos aparelhos para evitar a detecção por radares iranianos.

A inteligência foi o diferencial da missão. De acordo com a CBS, a CIA rastreou o militar na fenda montanhosa e repassou as coordenadas precisas ao Pentágono. Paralelamente, a agência lançou uma campanha de desinformação para confundir as forças iranianas, tentando convencê-las de que o americano já havia sido resgatado e estava deixando o país via terrestre.

O resgate foi executado pelo SEAL Team 6, a unidade de elite da Marinha americana. A operação mobilizou centenas de soldados das forças especiais e outros militares, além de aviões de combate, helicópteros e recursos cibernéticos e espaciais.