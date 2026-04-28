Carris substitui frota de apoio por veículos elétricos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Companhia Carris Porto-Alegrense concluiu a substituição da frota de apoio — usada no deslocamento de equipes para tarefas administrativas e atendimento a ocorrências — por três veículos elétricos, em lugar dos modelos a combustão.
A transição integra a estratégia da Carris para qualificar as operações internas e contribuir para a redução de emissões diretas de carbono (CO₂). Com base em parâmetros médios de consumo e fatores de emissão, a mudança representa uma economia estimada de 1,1 tonelada de CO₂ por mês.
Os modelos elétricos entram em operação no lugar dos automóveis anteriores, utilizados durante um ano e cinco meses. No período, os veículos substituídos percorreram 98 mil quilômetros em atividades de suporte, com média mensal de 5,7 mil quilômetros.