Brasil sobe 11 posições e está à frente dos EUA no ranking da liberdade de imprensa

Países em guerra, como na Ucrânia (foto), são apontados como hostis ao trabalho da imprensa Genya SAVILOV / AFP

O Brasil subiu 11 posições no ranking da liberdade de imprensa elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), divulgado nesta quinta-feira (30): subiu da 63ª posição para a de número 52.

Com isso, superou os Estados Unidos, que caíram sete posições, de 57º para 64º.

Leia Mais Site que publica perfis de brasileiros como sendo da revista Forbes é falso

Apesar disso, a organização entende que embora o ambiente para o trabalho dos jornalistas esteja menos hostil, há fatores que afastam os índices brasileiros de resultados ainda mais satisfatórios. Um deles é o uso frequente do que considera "assédio judicial", que ocorre quando processos na Justiça são utilizados de forma meramente intimidatória.

O levantamento é produzido a partir de cinco critérios: questões políticas, jurídicas, econômicas, socioculturais e de integridade física de jornalistas.

Em nível global, a situação é muito preocupante: o ranking aponta que a liberdade de imprensa está no nível mais crítico em 25 anos. Isso se deve, em especial, ao enfraquecimento da economia midiática, à criação de mecanismos legais para reprimir jornalistas e ao estímulo, por grupos políticos, de retóricas hostis contra jornalistas.

Os 10 países que mais respeitam a liberdade de imprensa

1 Noruega

2 Holanda

3 Estônia

4 Dinamarca

5 Suécia

6 Finlândia

7 Irlanda

8 Suíça

9 Luxemburgo

10 Portugal





52 Brasil





Os 10 piores países que mais violam a liberdade de imprensa





180 Eritreia

179 Coreia do Norte

178 China

177 Irã

176 Arábia Saudita

175 Afeganistão

174 Vietnã

173 Turcomenistão

172 Rússia