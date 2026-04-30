Brasil sobe 11 posições e está à frente dos EUA no ranking da liberdade de imprensa

O Brasil subiu 11 posições no ranking da liberdade de imprensa elaborado pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), divulgado nesta quinta-feira (30): subiu da 63ª posição para a de número 52.
Com isso, superou os Estados Unidos, que caíram sete posições, de 57º para 64º.
Apesar disso, a organização entende que embora o ambiente para o trabalho dos jornalistas esteja menos hostil, há fatores que afastam os índices brasileiros de resultados ainda mais satisfatórios. Um deles é o uso frequente do que considera "assédio judicial", que ocorre quando processos na Justiça são utilizados de forma meramente intimidatória.
O levantamento é produzido a partir de cinco critérios: questões políticas, jurídicas, econômicas, socioculturais e de integridade física de jornalistas.
Em nível global, a situação é muito preocupante: o ranking aponta que a liberdade de imprensa está no nível mais crítico em 25 anos. Isso se deve, em especial, ao enfraquecimento da economia midiática, à criação de mecanismos legais para reprimir jornalistas e ao estímulo, por grupos políticos, de retóricas hostis contra jornalistas.
Os 10 países que mais respeitam a liberdade de imprensa
1 Noruega
2 Holanda
3 Estônia
4 Dinamarca
5 Suécia
6 Finlândia
7 Irlanda
8 Suíça
9 Luxemburgo
10 Portugal
52 Brasil
Os 10 piores países que mais violam a liberdade de imprensa
180 Eritreia
179 Coreia do Norte
178 China
177 Irã
176 Arábia Saudita
175 Afeganistão
174 Vietnã
173 Turcomenistão
172 Rússia
171 Azerbaijão