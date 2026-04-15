Bloqueio naval ao Irã pode atrair a China para a guerra?

Xi Jinping e Vladimir Putin. VLADIMIR ASTAPKOVICH / SPUTNIK

A China contemporânea não costuma se envolver em conflitos internacionais. A estabilidade serve a seus interesses. Por isso, em crises como a guerra no Irã, o regime costuma adotar um perfil discreto.

O dragão observa de longe Donald Trump incendiar o Oriente Médio. Até porque o conflito é um grande laboratório para os EUA exibirem táticas e armas — o que, convenhamos, é muito bom para o inimigo geopolítico do século 21. Sem guerrear, a China aprende como os EUA se comportam em um conflito real.

Além do mais, a China tem telhado de vidro: poucos duvidam de que Pequim, em algum momento, também farão algo do tipo em Taiwan, cedo ou tarde.

Apesar do baixo perfil chinês, pela primeira vez ficou explícita a intervenção do governo nos bastidores, ao convencer o Irã a flexibilizar posição e sentar à mesa de negociações com os EUA. As rodadas em Islamabad fracassaram, mas é importante lembrar que, pela primeira vez, delegações de alto nível dos dois países ficaram frente a frente desde a Revolução Islâmica de 1979.

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Agora, a China é o principal importador do petróleo iraniano, que Trump vem impedindo, desde segunda-feira (13), que passe pelo Estreito de Ormuz. Embora o país tenha reservas estratégicas, elas não são eternas. Um bloqueio naval duradouro, certamente, causará estragos.

A comunidade de inteligência dos EUA já teria identificado um perfil mais ativo nos últimos dias por parte da China, com suposta autorização para remessa de mísseis portáteis e componentes ao Irã. Pequim nega. Mas a China é o único país com bala na agulha para conter as ações americanas. Estaria disposta a fazê-lo?

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Acredito que não. O papel moderador é muito mais estratégico neste momento. Ao buscar desescalar o conflito ou ao menos não inflamá-lo ainda mais, o regime posiciona-se como alternativa madura em um cenário de poucos adultos na sala.

O mundo nunca dependeu tanto da paciência oriental.



