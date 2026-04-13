Até agora, pré-candidatos à Presidência esbanjam nada de ideias

Caiado, Zema e Rebelo no Fórum da Liberdade. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A menos de seis meses para o primeiro turno das eleições de 2026, há uma colossal carência de ideias entre os pré-candidatos à Presidência até agora apresentados perante a opinião pública brasileira.

A 39ª edição do Fórum da Liberdade, realizado em Porto Alegre, na quinta (9) e sexta-feira (10), teve o mérito de reunir, pela primeira vez no mesmo palco, quatro postulantes ao Planalto - em momentos diferentes (três deles na quinta, e um na sexta). O presidente Lula, candidato à reeleição, foi convidado, mas não compareceu.

Como o público do fórum era marcadamente formado por defensores do modelo liberal, seria esperado que os palestrantes — todos alinhados, em maior ou menor grau, a essa proposta — conquistassem simpatia. Jogavam em casa, no jargão do futebol.

O problema é que os pré-candidatos, no palco, pouco mostraram propostas concretas de governo. Na quinta-feira (9), durante quase duas horas de debate, os três postulantes (Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Aldo Rebelo) pouco avançaram em ideias capazes de fazer frente aos desafios da nação, como reforma administrativa, renda, emprego e saúde. Quando falaram sobre temas que interessam ao eleitor/cidadão, como segurança, o trio se esforçou mais em "lacrar" ou, no mínimo, despertar aplausos da plateia ou recortes para as redes sociais.

Senador Flávio Bolsonaro, em Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Na sexta, Flávio Bolsonaro, o mais ovacionado de todos, não foi diferente — a não ser por escudar-se em um "habeas corpus preventivo", diante de uma pergunta da plateia, sobre por que seguiria com "propostas genéricas" até ser o ungido como candidato.

É fácil bater no Supremo Tribunal Federal (STF), propor rediscussão dos critérios de indicação aos ministros da mais alta Corte de Justiça brasileira, e usar o escândalo do banco Master como escada para a popularidade. Todos são assuntos relevantes e que precisam entrar no debate da eleição.

Mas há temas mais urgentes para a população, como saúde e educação, que foram marginais - quando não estiveram ausentes - no evento.

Aliás, por falar em ausência, as críticas de Lula e de aliados ao STF nos últimos dias foram uma forma de conter o desgaste causado pelo escândalo do Master. O presidente sugeriu, na última semana, que a Constituição fosse alterada para detalhar melhor os parâmetros para indicações de ministros e mencionou a possibilidade de ser estabelecido um mandato para integrantes da Corte. Não é suficiente para enriquecer o debate público.

No caso dos quatro pré-candidatos presentes em Porto Alegre, uma das poucas ideias apresentadas foi a defesa da anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. Isso inclui o perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sujeito a 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito e dano qualificado e deterioração do patrimônio público tombado.

É pouco para uma eleição tão importante para o país. É nada. É, provavelmente, até inconstitucional.

Não se vê projetos de crescimento econômico, modernização, ampliação de emprego, saneamento, saúde pública, educação básica, formação profissional, tecnologia, letramento em inteligência artificial, desenvolvimento científico, relações internacionais, segurança nacional, comércio exterior e outras questões.

Menos ainda propostas de equilíbrio sustentável das contas públicas e iniciativas para elevar a taxa de investimentos.

Para não ser injusto, alguns temas até aparecem nas entrelinhas — porém, nas entrelinhas demais, para quem se propõe a ser comandante da nação.