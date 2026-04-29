Apenas três cidades brasileiras estão entre as 251 mais felizes do mundo, aponta ranking europeu

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Brasil tem apenas três cidades no ranking das 251 mais felizes do mundo, segundo o Happy City Index 2026. A lista, divulgada neste mês, coloca São Paulo na 161ª posição — a primeira entre as cidades da América Latina —, seguida pelo Rio de Janeiro (197ª) e por Belo Horizonte (219ª).
O estudo considera 64 indicadores distribuídos em seis dimensões: Cidadãos, Governança, Meio Ambiente, Economia, Saúde e Mobilidade. O objetivo é identificar cidades que conciliam qualidade de vida, sustentabilidade e estratégias de desenvolvimento a longo prazo. Esta é a sexta edição do ranking.
A listagem é dividida em categorias e começa pelo grupo GOLD, que reúne as 50 cidades com as melhores pontuações. As cinco primeiras são: Copenhague (Dinamarca), Helsinque (Finlândia), Genebra (Suíça), Uppsala (Suécia) e Tóquio (Japão).
Embora o levantamento mapeie, oficialmente, 250 cidades, a organização incluiu Kiev, capital da Ucrânia, em 251º lugar, como gesto simbólico de solidariedade “pelo esforço das autoridades locais em circunstâncias extraordinárias”.
Antes de Kiev, em ordem decrescente, aparecem: Guadalajara (México), Nashville (EUA), Dallas (EUA), Bucareste (Romênia) e Indianápolis (EUA).
O Happy City Index, produzido pelo Institute for Quality of Life (Instituto para a Qualidade de Vida), com sedes em Paris e Londres, é elaborado por uma equipe internacional de pesquisadores e analistas, sendo considerado um dos principais estudos globais sobre desenvolvimento urbano sustentável.