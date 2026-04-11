Aos 40 anos, Conselho das Secretariais Municipais de Saúde inaugura nova sede  

Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela mesma universidade e mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos. Tem especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, em Direção Editorial, pela ESPM, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. É autor dos livros Guerras e Tormentas e Trem para a Ucrânia e coautor de A enchente de 24 – A história da maior tragédia climática de Porto Alegre (todos pela Editora Besouro Box). Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais, entre tragédias naturais, crises políticas e guerras. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política regional, nacional e internacional.

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