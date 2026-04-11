Aos 40 anos, Conselho das Secretariais Municipais de Saúde inaugura nova sede  

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Marcando o aniversário de 40 anos do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), o órgão — que representa os gestores de saúde dos 497 municípios gaúchos — inaugurará sua nova sede na próxima terça-feira (14), em Porto Alegre. O espaço antigo foi atingido pelas enchentes de maio de 2024 no Estado.
Junto à inauguração do espaço, o Conselho lançará a campanha "40 anos de um sonho coletivo de permanência e luta", que posiciona a entidade em defesa do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
O novo local conta com auditório próprio, ambientes centralizados e infraestrutura voltada para reuniões estratégicas, capacitações e agendas. A inauguração está marcada para terça-feira (14), às 18h, na Rua Siqueira Campos, no Centro Histórico.