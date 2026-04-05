"Amiga do Papa": menina de 5 anos de Canoas recebe carta do Vaticano

Mariana, de 5 anos, com a carta recebida do Vaticano. Débora Andreazza / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Daqui a aproximadamente um mês, o papa Leão XIV completará um ano de papado. Apesar do breve período do pontífice à frente da Igreja Católica, foi tempo suficiente para Mariana Andreazza acompanhar o trabalho do americano e se sentir próxima a ele. Agora, ela deu um passo a mais nessa relação, sentindo-se tão próxima que se considera "amiga do papa". Tudo isso após receber, no mês passado, uma carta vinda direto do Vaticano.

Tudo começou quando Mariana, moradora de Canoas, na Região Metropolitana, demonstrou aos pais, Débora e Diego, o desejo de conhecer o Pontífice.

— Ela disse: "Mamãe, eu tenho o sonho de conhecer o Papa". Só que explicamos que não era assim tão fácil, que quem sabe um dia, mas que agora não tinha como — contou Débora Andreazza, mãe de Mariana, à coluna.

A família frequenta a Paróquia Nossa Senhora das Graças, também em Canoas, e foi lá que a história da carta teve início. Certo dia, Mariana contou ao pároco, o padre Cesar Leandro Padilha, o seu desejo, acreditando que ele teria acesso ao líder máximo dos católicos. O padre não tinha contato direto, mas intermediou o anseio da pequena: contou aos pais que um casal da comunidade, Angélica e Paulo, estava com viagem marcada para Roma e poderia levar uma carta.

— Ela fez um desenho e, apesar de não saber escrever direito, como tem cinco anos, nós ditamos as letras e ela escreveu na carta: "Eu te amo, papa Leão. Abençoa, por favor, a minha família. Eu sou a Mariana" — revelou Débora.

E assim aconteceu. Angélica e Paulo levaram, em dezembro, a cartinha de Mariana para o Vaticano. Débora e Diego só não esperavam que, três meses depois, apareceria na caixa de correio a resposta para a filha.

— Nós não sabíamos que poderiam responder. Mandamos com o endereço certinho, como uma carta de correio comum. Quando a resposta chegou, ela dava pulos de felicidade — conta a mãe com alegria.

A resposta do Vaticano endereçada à Mariana. Débora Andreazza / Arquivo Pessoal

A resposta, endereçada a Mariana, era assinada pelo monsenhor Anthony Ekpo, assessor do Papa. O documento dizia que o Pontífice havia gostado "muito da sua carta e do belo desenho". "Sua Santidade, que está agradecido, assegura que rezará pela Mariana e por toda a sua família", diz um trecho da resposta.

— Ela é uma menina tímida, mas, com o tempo, conta para as pessoas: "Sabia que eu recebi uma carta do Papa?". Ela mesma diz: "Meu amigo Papa me respondeu".

Débora relata que Mariana realmente vê Leão XIV como um líder espiritual e que toda a comunidade vibrou com o retorno do Vaticano.