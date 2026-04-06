Alemanha eleva gastos com defesa, mas EUA seguem liderando ranking global; veja a lista

Imagem recente de operação americana no Oriente Médio. Centcom / X Reprodução

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Em meio a uma escalada de tensões militares em diversas regiões do mundo e à incerteza geopolítica, os países seguem aumentando seus gastos com defesa. Embora o crescimento em algumas regiões tenha se moderado, a tendência de alta continuou em 2025, impulsionada por Europa, Ásia e Oriente Médio e norte da África.

Os dados são da 67ª edição do Balanço Militar, um raio-X do setor de defesa no mundo, publicado pelo britânico Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS). Segundo o relatório, o crescimento de 2025 em comparação com 2024 foi de 2,5%, chegando a US$ 2,63 trilhões.

Apesar de os Estados Unidos seguirem como a potência que mais gasta com defesa (em 2025 foram US$ 921 bilhões, uma redução em relação aos US$ 968 bilhões de 2024), quem puxou a alta foi a Europa. A região registrou aumento de 12,7%, destinando US$ 563 bilhões à defesa em 2025 — quase US$ 100 bilhões a mais do que no ano anterior. A Alemanha, por exemplo, aumentou seus gastos de US$ 88 bilhões em 2024 para US$ 107,3 bilhões em 2025. Os nórdicos Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia também impulsionaram esse crescimento.

No Leste Europeu também ocorreram aumentos. Em 2025, a Rússia elevou seus gastos em 3%, chegando a US$ 186,2 bilhões. Na Ásia, os gastos com defesa continuaram a aumentar, atingindo US$ 573 bilhões. A China segue como o principal motor, com gastos de US$ 251,3 bilhões.

Os gastos em defesa no Oriente Médio e norte da África cresceram 4,5% em 2025. A Arábia Saudita manteve-se como o país que mais investe na região, com orçamento de US$ 72,5 bilhões.

Na América Latina, os gastos aumentaram 5,4%. No entanto, o ritmo não acompanhou o das maiores forças armadas regionais, com baixos aumentos levando a cortes operacionais no Brasil e na Colômbia. O Brasil, inclusive, vem caindo no ranking nos últimos anos: de 2023 para 2024, desceu três posições e ocupa atualmente o 20º lugar. No ano passado, foram US$ 24,3 bilhões.

Veja os números

Gasto militar global em 2025 (em dólares):