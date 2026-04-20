Agora querem mudar, de novo, as placas dos carros. Pra quê?

Placa no padrão Mercosul passou a ser obrigatória no início de 2020. Douglas Mafra / Detran-RS / Detran-RS

Agora, querem mudar, de novo, as placas dos veículos no Brasil... A pergunta é: pra que?

Vamos entender: essa placa que utilizamos hoje tem o padrão do Mercosul — é igual em todos os países do bloco (além de Brasil, Argentna, Uruguai e Paraguai), mudando apenas o nome do país. Adotamos essa sinalização em 2020, quando foi abolida a identificação regional.

Um projeto do senador Espiridião Amin (PP-SC) propõe a volta do nome do município e da unidade da federação. Essa proposta já passou pelo Senado, foi para a Câmara dos Deputados e já foi aprovado na Comissão de Viação e Transportes. Agora, está na Comissão de Constituição e Justiça e, se passar, vai a plenário, o que isso significa está avançando.

O argumento é que a inclusão desses dados pode "facilitar a identificação da origem dos veículos em situações como infrações de trânsito, roubos e furtos".

Ora, eu volto a questionar... pra que?

Primeiro: vai na contramão da tecnologia. Até os policiais e agentes de trânsito dizem que, no dia a dia das ruas, a identificação é realizada prioritariamente por meio de consultas eletrônicas em bases de dados nacionais, sistemas estaduais e ferramentas integradas. Seria um retrocesso voltar ao analógico... ao olho nu...

Segundo, o Brasil é signatário dos acordos do Mercosul — para trocar as placas aqui será preciso validar com os demais membros do bloco.

Terceiro e principal: será um gasto a mais para os proprietários e proprietárias de veículos.