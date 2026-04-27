Advogado gaúcho participa de evento nacional da OAB pelos 30 anos da Lei da Propriedade Industrial

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Com foco nos impactos da inteligência artificial, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realiza nesta terça-feira (28) um evento para marcar os 30 anos da Lei da Propriedade Industrial. Entre os palestrantes está o advogado gaúcho Felipe Pierozan, que apresentará a palestra “30 Anos da Lei da Propriedade Industrial: Inovação, Tecnologia e os Novos Desafios da Era Digital”.
Organizado pela Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI), o encontro discutirá as transformações tecnológicas e seus reflexos na proteção jurídica da inovação no Brasil.
Pierozan é especialista na área e atual vice-presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB (gestão 2025/2028). Ele presidiu a mesma comissão na seccional OAB/RS (2022/2024) e atua como vice-coordenador do Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial (2025/2027).
O debate terá mediação de Maria Inez Abreu, secretária da comissão. Também participa Geraldo da Cunha Macedo, presidente da CEPI.