"A verdadeira paz não é somente a ausência de conflitos", diz papa Leão XIV a bispos do Brasil

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O papa Leão XIV enviou, nesta quarta-feira (15), uma mensagem aos bispos reunidos na 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O evento ocorre em Aparecida e se estende até a próxima semana.
Na mensagem, o Pontífice saudou os participantes e relembrou o momento crítico da geopolítica global, com diversos conflitos espalhados pelo mundo.
— Num mundo marcado por violentos conflitos armados, devemos, com urgente insistência, suplicar ao Príncipe da Paz que ilumine os corações e as mentes dos líderes das nações envolvidas nas guerras atuais, para que se comprometam com uma solução pacífica. Entretanto, sabemos que a verdadeira paz não é somente a ausência de conflitos — destacou em um trecho da mensagem.
Leão XIV também pediu aos participantes que se empenhem na formulação e aprovação das diretrizes para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil nos próximos anos, com foco na promoção da paz e da harmonia. O Pontífice relembrou, ainda, as comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé, celebrado neste ano.
A leitura da mensagem foi realizada pelo subsecretário adjunto geral da CNBB, padre Leandro Megeto. O cardeal dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano e presidente da CNBB, lidera o evento.